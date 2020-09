„Ízletes apróságokkal” próbálnak a vendégek kedvében járni Hévízen

Koncertfilmek, gasztrokalandok, séták várják a város őszi vendégeit. A járványhelyzethez igazodó kínálat számos meglepetést tartogat a fürdővárosban.

Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondja, látszik, hogy visszaesett a keresleti piac a Covid miatt, de Hévíz célja kiszolgálni a turistákat és segíteni a helyi szolgáltatókat, hogy a lehető legtöbbet kihozhassák ebből a kényszerűen furcsa helyzetből.

– A szokottnál alacsonyabb költségvetési tervvel, de nagyon jó programsorozatot indítottunk szeptember végén, és minden kreatív ötletet bevetettünk – fogalmaz a szakember, hozzátéve: főként a hétvégékre koncentrálnak, bevonva mindenkit, aki érdekes programot szervez a városban.

A Festetics téren például LED-kivetítőn koncertfilmeket vetítenek, az elmúlt hetekben például látható volt a Queen budapesti fellépése és egy Mi­chael Jackson zenés mozi is. Jön még ebben a hónapban a Lord of dance, az Illés csíkszeredai koncertje, valamint a Mamma Mia mindkét része is. Emellett kisebb utcazenei koncerteket szerveznek, az őszi szünet idejére pedig gyerekprogramokat terveznek.

Október közepén, „Variációk a borra” címszó alatt, több helyszínen, éttermekben, kávézókban, fagyizókban, hotelekben lesznek programok.

– Azon a hétvégén Hévíz város idei bora, a Kányaváry Borbirtok Krónikája kerül a középpontba – tájékoztat Pál­ffy Tamás –, amelyre a gasztro szakemberek különböző ízvariácókat találtak ki. Ezekkel számos vendéglátóhelyen lehet ismerkedni, s annyit elárulhatok, a Krónikára alapozva készül fagyi, desszert, halétel és sok minden más is.

A turisztikai szakember leszögezi, minden turizmusban érdekelt település próbálja felhívni magára a figyelmet, és most a siker az apró ötleteken múlik.

– Ebben a helyzetben az „ízletes apróságokkal” tűnhetünk ki a piacon, azzal, ha kicsit mást kínálunk, mint a többiek – teszi hozzá az igazgató. – Így érhetjük el azt a szűk vendégkört, amely most szívesen utazik. Minél különlegesebb ötletekkel próbálunk kedveskedni a vendégeknek. Emellett a város kereskedőit is próbáljuk segíteni, október 24-én shopping nightot szervezünk, amikor több üzlet 21 óráig tart nyitva, és akciókkal, kedvezményekkel várja a turistákat és az itt élőket.

Szeptemberben lesznek a termelői piacon is programok, a Tófürdő változatlanul nyitva áll, és folytatódnak a Tourinform-iroda által szervezett gasztro- és e-bike-túrák, valamint a tematikus városnéző séták is.