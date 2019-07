IV. Göcseji Dombérozó: Sajtótájékoztatót tartottak a tíznapos programkínálatról

Jövő pénteken a Dombérozó Dobbantó című esttel vesz kezdő lendületet a szegek 24 települését mozgósító IV. Göcseji Dombérozó.

A ráhangoló rendezvénynek a barabásszegi turista pihenőhely ad otthont, ahol a szervezők tegnap sajtótájékoztatón szóltak a közelgő tíznapos eseménysor 50 helyszínen zajló mintegy 100 kulturális és gasztronómiai rendezvényéről. A programkavalkád hivatalos rajtja, s egyben a Göcseji Aratónapok megnyitója július 13-án, szombaton Nován zajlik, Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos részvételével. A tegnapi sajtótájékoztatón az ötletgazda és főszervező Magai Ágota elmondta, megalakult a Göcseji Dombérozó Egyesület, hogy immár szervezetileg is kiérleltebb keretek közt valósítsa meg a Göcsej Civil Társaság által dédelgetett, s kitűzött célokat.

A tájékoztatón támogatók, szervezők s néhány érintett település képviselői szóltak részvételükről.

Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere a település folk piknikjét ajánlotta, amihez a göcseji lakodalmas szolgál keretül. A programon az ifjú pár mellett a göcseji rétes kap főszerepet. Nagylengyel képviseletében Pozvai Szilvia a lélekkerti találkozó templomi koncertjeire és elmélyült beszélgetéseire hívta fel a figyelmet, míg Scheiber Ildikó polgármester a Virágfüzér című programjukat emelte ki, ahol virágos ételek és italok is terítékre kerülnek.

Luczi Mária a göcseji falvakat átszelő, Becsvölgyéről induló kerékpáros körtúrához toborzott további jelentkezőket, kedvcsinálóként álljon itt az útvonal: Szilvágy, Nova, Petrikeresztúr, Iborfia, Gombosszeg. Szak Enikő Milejszeg színeiben az olajsajtoló üzem dödöllekészítéssel egybekötött nyílt napját, a Zsuppán-kert képzőművészeti és színházi programját, valamint templomi koncertjüket húzta alá, László Zoltán, Pálfiszeg polgármestere pedig a településen átvonuló motoros túrát említette, aminek részleteiről Szolnoki István, a veterán motoros klub képviselője szólt.

Németh Szabolcs, Gombosszeg polgármestere a lovas­udvar bemutatókkal dúsított nyílt napját, továbbá képzőművészeti táborukat emelte ki, Kardos Ádám, a Göcsej Civil Társaság alapító tagja pedig a dombérozó arculatának egyediségét hangsúlyozta, hiszen cseppet sem szokványos, hogy egy tájegység ilyen komplex „önarcképpel” lépjen a nyilvánosság elé.

A sajtótájékoztatón részt vett Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, jelezve, hogy dr. Pál Attila elnök örömmel vállalta a fővédnöki felkérést, amit a megyei önkormányzat anyagi támogatása is nyomatékosít. Utalt rá, szinte egyedülálló, hogy a magánkezdeményezésként indult dombérozó képes volt komplex „turisztikai csomagba” szervezni önmagát, ami rövid távon élénkülő idegenforgalmat eredményezhet, hosszabb távon pedig a pezsgő közösségi élet vonzása révén többekben kedvet ébreszthet a letelepedéshez is. Horváth A. Attila, lapunk főszerkesztője, a Zalai Hírlap által vállalt védnöki szerep örvén kiemelte, nagy dolog, hogy 24 kistelepülés képes felismerni és felmutatni saját értékeit. Az összefogásukból fakadó programot örömmel népszerűsíti lapunk, annál is inkább, mivel az újság számára is fontos, hogy mind a 258 zalai település életét tükrözze.

Zárszavában Magai Ágota kidomborította, felelősséget éreznek az iránt, hogy felmutassák a tájegység egyedi karakterét, megörökölt lelkiségét, sajátos gazdaságát és kultúráját. Szeretnék őrizni Göcsej azon arcát, ami megkülönbözteti minden más vidéktől, s amelyen kirajzolódnak a vonzó vonások.