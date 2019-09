Itt a Tündérszépek ideje – elrajtolt 10 millió forint összdíjazású versenyünk

Elrajtolt 10 millió forint összdíjazású szépségversenyünk, amelyen többek között egy egyéves modellszerződés is gazdára talál.

Elrajtolt a Tündérszépek 2020 Zala megyei fordulója, mostantól nap mint nap bemutatunk egy-egy itt élő, tanuló vagy innen származó szépséget, akik közül négy a lány (egy a közönség, három pedig a zsűri szavazatai alapján) jut majd be a regionális fordulóba, az után pedig a felkészítő tábor és az országos tévéshow-val összekötött országos döntő várja majd a legszebbeket. Az előzsűrizés most is tart, még van idő jelentkezni, de érdemes sietni, hiszen a fotózások folyamatosan zajlanak, és bizony szebbnél szebb lányok közül kell kiválasztanunk azt a 30-at, aki esélyt kap, hogy megvalósítsa álmait a szépségversennyel, a helyek pedig rohamosan fogynak.

A dicsőség mellett számtalan nyeremény várja a hölgyeket a Tündérszépeken: már a megyei fordulóban például 50 ezer forintos H&M vásárlási utalvány üti a legszebbnek választott lány markát, de a többi továbbjutó is több tízezer forint értékű utalványt kap. A 10 millió forint összdíjazású versenyen ezek mellett egzotikus utazások, egyéves modellszerződés és autóhasználat is gazdára talál.