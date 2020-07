Ítélkezési szünet lesz jövő héttől a bíróságokon

Jövő szerdán, július 15-én tartják a bíróságok napját, ami munkaszüneti nap a bíróságokon, e napon szünetel az ügyfélfogadás, majd másnaptól megkezdődik az egy hónapos törvénykezési szünet, ami augusztus 20-ig tart. A bíróságok augusztus 24-től tárgyalnak ismét rendszeresen.

A törvénykezési szünet alatt a bíróságok – a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek kivételével – nem tárgyalnak. A tárgyalásmentes időszak alatt a járásbíróságokon továbbra is lesz ügyfélsegítő nap azzal, hogy a lenti bíróság félfogadását is Zalaegerszegen látják el. A bíróságokon a kezelőirodák nyitva tartanak: az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. A zalaegerszegi bíróságok esetében pedig az Ügyfélszolgálati Iroda működik majd, s folyamatosan dolgozik a cégbíróság is. A törvénykezési szünet alatt megszakítás nélkül működik a bírósági közvetítés is.