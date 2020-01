Isonzóba tervez kirándulást a Kerecsen egyesület

Megalkotta éves programtervét a város egyik legaktívabb civil szervezete, a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület. Az előttünk álló évben több mint tucatnyi saját rendezvényük lesz.

Az egyesület elnöke, Csonka Ferenc elmondta: a már több mint tízéves múlttal rendelkező szervezet a saját hagyományaihoz is ragaszkodik, azaz elsősorban a kipróbált, már jól bevált, s a város közösségi életének is fontos részét képező rendezvényeikre kívánják a hangsúlyt helyezni. Ilyen a Magyar Pünkösd programja, a nyári hagyományőrző tábor, a Szent István napjához kapcsolódó új kenyér ünnepe, a nyári és téli napforduló megünneplése, vagy az adventi programsorozat, amelyet a Szent László-­templom mellett felállított betlehemnél rendeznek meg a karácsonyvárás jegyében.

– Ezek olyan programok, amelyeket el is vár tőlünk a város lakossága, akárcsak a trianoni évfordulóra szervezett gyertyagyújtást vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről szóló csendes megemlékezést, melyek annak idején a mi kezdeményezésünkre váltak hagyománnyá Zalalövőn – mondta Csonka Ferenc. – A trianoni megemlékezésre külön készülünk, hiszen százéves évfordulója lesz a békediktátum alá­írásának. Lesznek egyéb saját programjaink is, melyek talán szűkebb kör érdeklődésére tartanak számot, illetve részt veszünk olyan rendezvényeken, amelyeknek más a szervezője, de támogatóként, csatlakozóként mi is igyekszünk azok sikereihez hozzájárulni. Célunk volt, hogy átlagosan minimum havi egy programot kínáljunk, s úgy tűnik, ezt tartani tudjuk.

Az egyesület elnöke további konkrétumokat is említett a programtervből. Az idei első rendezvény, amelyen az egyesület tagjai és pártolói is közreműködnek, a Bitbúvár Alapítvány általános iskolai családi napja lesz január 18-án, majd szűk egy hónap múlva, február 15-én farsangi batyus bált tartanak. Tavaszra a már említett pünkösdi program mellett egy olaszországi kirándulást terveznek, amely során az Isonzó völgyét, az első virágháborús hadszíntér emlékhelyeit keresik fel, illetve ekkor rendezik meg a hagyományos íjászversenyüket is. Ősszel rendszerint a Böjte Csaba szerzetes által vezetett alapítvány erdélyi gyermekottho­nai­nak támogatására fókuszálják erőforrásaik jelentős részét, azaz adománygyűjtő akciót és jótékonysági rendezvényt szerveznek, illetve egy egyesületi kirándulással egybekötve személyesen juttatják el az adományokat a kedvezményezettek részére.