Ismét új otthonra lelnek a néhai Süsü-kiállítás meseházai

Olvasáspedagógiai célok megvalósulását segítik a meseházak, amelyek nemrég érkeztek meg a Halis-könyvtárba.

A kedves házikók az olvasóknak a plázából lehetnek ismerősek, ahol évekkel ezelőtt volt egy Süsü-kiállítás. Az azóta kihasználatlanul álló házakra Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője figyelt fel és megvette őket az oskola gyermekeinek.

Aztán a gyerekek növekedtek, ma már nem a mesék világa izgatja őket. A házaknak és a hozzájuk tartozó várnak pedig igyekeztek új helyet találni. Utóbbit végül a múzeum vette meg, a házikók pedig a leendő református óvodába és a könyvtárba kerülnek.

– Egyik kollégám hívta fel a figyelmem ezekre a házikókra és nagyon megtetszett az ötlet, hogy milyen jó helyük lenne két elemüknek nálunk – hallottuk Czupi Gyulától, a könyvtár igazgatójától. – Azt gondoltuk, hogy a kisebbek számára nagyon izgalmas, „kuckós” helyek lehetnek, melyekbe be lehet bújni akár még olvasni is és nagyon jól tudjuk majd használni ezeket olvasáspedagógia célokra is.