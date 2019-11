Ismét sokan voltak a keszthelyi magyar bormustrán

Közel egy évtizede rendezi meg évről évre a Goldmark Károly Művelődési Központ a Magyar Borok Mustráját, azzal a céllal, hogy a bemutassa a tradicionális magyar és az újabban nemesített hazai szőlőfajtákat. Idén több mint kétszáz fajta bor közül válogathattak a vendégek.

Idén is a Balaton Színház adott otthont a rendezvénynek, mellyel a szervezők a kezdetek óta tisztelegni kívánnak Keszthely város díszpolgára, a kiemelkedő szőlőnemesítő, dr. Bakonyi Károly emléke előtt is. Csengei Ágota igazgató az idei bormustráról elmondta, hogy több mint kétszáz fajta bort lehetett kóstolni. Kárpát-medencei ősi és új keresztezésű szőlőfajták boraival ismerkedhetett a közönség. Több mint ötven szőlőfajtából készült bort sorakoztattak fel.

– Mindig vannak újdonságok – emelte ki Pampetrics Milán, aki a borkínálatba beválogatta a kóstolható nedűket. Idén a Pécsi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet újdonságaival is ismerkedhettek a vendégek. – Ilyen például a Pamerzs, a Pinot Regina. Volt egy másik újabb fajta, a Magyarádi Fehér is, ami még nem volt a rendezvényen. Mindig vannak vendégborászatok is, akik részt vesznek a rendezvényen. Kiállítóink között voltak Tokaj-Hegyaljáról, az egri borvidékről és természetesen a zalai borvidékről is érkezett egy helyi borászat. Idén is rengeteg borász jött el kóstolni – összegezte Pampetrics Milán.

A programon szőlészeti, borászati kérdésekkel kapcsolatos előadások is várták az érdeklődőket, akik nemcsak a nemes nedűket ízlelhették, hanem kóstolhatták a gasztronómiai kiállítók finomságait is. A nap zárásaként pedig a Re-Folk Zenekar lépett fel a telt házas rendezvényen.