Ismét segít a város! – Az időseket támogatják Zalaegerszegen

Újraindul a „Segít a város” időseket támogató program Zalaegerszegen. Erről Balaicz Zoltán adott tájékoztatást a polgármesteri hivatal előtti téren.

A zalai megyeszékhelyen jelenleg 8368, 70 év feletti szépkorú él. Balaicz Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelt feladat az egyedülálló nyugdíjasok védelme, segítése és ellátása, mivel a járvány elsősorban az idősebb korosztályt veszélyezteti. Az önkormányzat rájuk gondolva tavasszal indította a „Segít a város” kezdeményezést, most ismét várja a kéréseket.

– Fél éve a város számos intézkedést hozott a járvány megfékezésére és a gazdasági kár enyhítésére. Elsők között volt az időseket segítő programunk – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. – Most, a pandémia második hullámában újabb polgármesteri hatáskörű döntéseket kellett hozni. Azoknak szeretnénk könnyíteni, akiket a járvány gazdaságilag negatívan érint. Ilyen például a szociális dolgozók ingyenes utazása a tömegközlekedésben, a kereskedők és vendéglátók megsegítése a csökkentett bérleti díjakkal. Emellett fontos lépés az idősek támogatása. Márciusban jól bevált az akciónk, akkor közel száz embert támogattunk a polgárőrség és a rendőrség bevonásával. Újra szükség van a 70 év felettiek megsegítésére, így várjuk a hívásokat, tegnap már többen jelentkeztek. Úgy gondoljuk, hogy a mostani időszakban is hasonló lesz a megkeresések száma. Ezt a fajta segítséget mindaddig fenntartjuk, amíg szükséges és a helyzet úgy kívánja. Változás, hogy a házi hatósági karanténban lévőket nem a polgárőrség keresi fel, hanem a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai. Őket munkanapokon 8 és fél 5 között a 92/316-930 és 92/312-034-es telefonszámon lehet elérni. Reméljük, hogy ezt a pár hónapot közösen átvészeljük. Kérem a szépkorúakat, hogy tartsanak be minden járványügyi intézkedést, kerüljék a zsúfolt helyeket és inkább bízzák a fiatalokra az ügyintézést, bevásárlást.

Az idősek a bevásárlásban, receptek kiváltásában, csekkbefizetésben, ételek házhoz szállításában kérhetnek segítséget. Igényüket hétköznapokon 8-14 óra között a hivatal 92/502-194-es telefonszámán adhatják le. Elektronikus levélben a [email protected] címen jelezhetnek. A kérelmek a hivatal honlapján letölthetők, akik ezt nem tudják lekérni, azokhoz a segítő személyesen kiviszi. A polgármester kéri, hogy az idősek csakis a polgármesteri pecsétes igazolással rendelkező segítőket engedjék be, a gyanús személyeknek ne nyissanak ajtót.