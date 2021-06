Ismét látogatható lesz a Szepetneki gyermekévek emlékei tárlat

A járványügyi szabályok szigorának enyhítésével újra látogatható az ikszt-ben tavaly augusztusban megnyílt Szepetneki gyermekévek emlékei című tárlat.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány ledarálja a szocialistákat, hogy a DK legyen a legerősebb párt a baloldalon

A bölcsőde-, óvoda- és iskolatörténeti kiállítást az elmúlt közel egy évben sajnos, nem sokan látták, ám most újra megnyíltak a kapuk. Ráadásul a tárlatnak nemcsak aktualitása van (véget ért a tanév), hanem talán idő is jut rá, hiszen elkezdődtek a szabadságolások.

– Egy évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy mindazt kibővítve, ami már eddig is megvolt és gyűjtést hirdetve, létrehozzunk egy komplex programot – bocsátotta előre Sóstainé Márfi Ibolya, a helyi értéktár bizottság tagja, helytörténész. – Az ötletből háromféle tevékenység született: az egyik, hogy megemlékezzünk az iskolában egykoron tanított pedagógusokról. Ezért készült el az emlékfal, amelyen az 1554 óta Szepetneken akár az evangélikus, akár a katolikus iskolában tanító pedagógusok nevei olvashatók. Ebben nagy segítségemre volt dr. Jáni János Szepetnekről elszármazott helytörténész, aki az evangélikus iskola témaköréhez gyűjtötte az adatokat. Ezzel párhuzamosan indult a tárgyi emlékek, fotók dokumentumok gyűjtése, a sok-sok felajánló közül Markács Zoltánt említeném meg, aki szinte minden kiállításunkban közreműködik. A tárlat 3., nagyon fontos eleme pedig a tablóképek, osztályfotók felkutatása és bemutatása, ebben az igazi nagy munkát Nyáriné dr. Alexa Magdolna végezte el. Ők mindketten a helyi értéktár bizottság tagjai és egyébként biztos támogatóim a szepetneki „kincsek” megőrzésében, átörökítésében. Fontos megemlítenem még egy bizottsági tagot, az adminisztrációt végző és a képeket lamináló Bankáné Laski Évát is. Mivel minden iskola alapja a jól működő óvoda és bölcsőde, nem hagyhattuk ki az ezekhez kapcsolódó emlékeket sem. Ennek köszönhetően jött létre egy olyan kiállítás, amire szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy kerek egész és méltán lehetnek büszkék rá a szepetnekiek. Mint ahogy arra az alkotásra is, ami szintén látható a tárlaton és az iskolában korábban tanító pedagógus, Horváthné Simola Erika készítette az intézmény fennállásának 120. évfordulójára.

Sóstainé Márfi Ibolya – aki anno több éven át volt az iskola igazgatója – hozzátette: minden egykori és jelenlegi szepetnekit szeretettel várnak a kiállításon, akik a képeken megkereshetik szüleiket, nagyszüleiket, nosztalgiázhatnak, inspirálódhatnak a látottaktól – s ki tudja, lehet, hogy közben előkerülnek olyan dolgok, emlékek is, amelyek tovább növelhetik ennek a maga nemében páratlan, helyi oktatástörténeti kiállítás (amilyennel csak igen kevés település büszkélkedhet) értékét.

– Kiemelném a komplett osztálybelső-részletet az öreg táblával, padokkal, a Tóth Albert tanító, irodalmár által 1905-ben alapított polgári olvasókör naplóját és a tablófalat a maga teljességében, amit a látogatók előszeretettel szemlélnek, hátha felbukkan rajtuk egy-egy szerettük – magyarázta a helytörténész. – Értékes látnivalót jelentenek dr. Balátsovits Gyula evangélikus tanító képei, osztályképe is. De sokat meríthettem az evangélikus iskola naplójának adataiból is, amit 1860-tól kézzel írt Heineck Bálint tanító. A levéltárban megvan, én lapról lapra átnézhettem és sok mindent megtudhattam belőle a község történéseiről, sőt, a katolikus iskoláról is, mert például megemlítette, hogy adott évben új tanteremmel bővült az intézmény.

– Az 1920-as években nem tabló-, hanem inkább osztályképeket készíttettek, akkoriban ez volt a trend – vette át a szót Nyáriné dr. Alexa Magdolna. – Az első klasszikus tablónk 1958-ból datálódik. Meg kell, hogy mondjam, a munkám során azokkal a képekkel volt egyszerűbb dolgom, ahol a fotók alatt szerepeltek a nevek is. Ez igaz a tablókra, de nem igaz az osztályfotók többségére. Ezek esetében más dokumentumok alapján kellett beazonosítani a rajtuk szereplőket. Illetve természetesen, megmozdult az egész település, amíg a pandémia miatt lehetett, jöttek az emberek, böngészték a képeket és ha valakit felismerni véltek rajtuk, szóltak. A kutatás még mindig folyik, ebben nagy segítségünkre van a helyi értéktár bizottság Facebook-oldala, amelyen rendszeresen közzéteszünk képeket, ha valakinek a nevét nem tudjuk, vagy nem vagyunk biztosak benne. Ilyenkor általában 1-2 nap alatt mindig érkezik válasz…

Az értékes kiállítás várhatóan az új tanév kezdetéig látható.