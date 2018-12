Ismét KutyaJó karácsonya lesz a Bogáncs Állatmenhely lakóinak

A menhely tüneményes lakói szeretettel várnak mindenkit szombaton, 10 órától.

Idén is megrendezi már-már hagyománnyá vált karácsonyi programját a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhely. A látogatás során nemcsak örökbefogadásra, de sétáltatásra is lesz lehetőség. Ha valaki egy kis étel adományt is tud magával vinni, hálás szempárral köszönik meg neki a bent lakó kutyusok és cicák.

