Ismét felmérték a Hévízi-tónál található fecskefészkeket

Csiszár Viktor ökológus három év szünet után idén ismét felmérte a Hévízi-tónál található fecskefészkeket. A kép vegyes: a molnárfecskék sokasodtak, a füstik viszont fogytak a legutóbbi összeírás óta.

– Annak idején a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őreként a munkakörömhöz tartozott a fecskeállomány alakulásának figyelemmel kísérése, most pedig kíváncsiságból, illetve a tó tündére iránti, soha nem múló szeretetből tértem vissza – mondta el Csiszár Viktor, aki ma már a megyeszékhelyi Ady-iskolában tanít, és egy lelkes diákja, Mészáros Alíz segített neki a munkában. És hogy az összefogás még szélesedjék: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) zalai csoportjától kaptak kölcsön kétszemélyes kenut, amivel be tudták járni a gyógytavat. – Örültünk annak, hogy molnárfecskefészekből jóval többet találtunk, mint a legutóbbi, 2017-es számlálás alkalmával, a füstifecskeotthonok száma azonban az országos tendencia szerint alakult: 2014 óta a mostani adat volt a legalacsonyabb.

Az ökológus elmondta: változóban vannak a fecskék fészkelési szokásai is a tavon. Hosszú évekig csak a tavi épületek alatt költöttek, 2015-ben jelent meg 3 molnárfecskefészek az A épület hangszóróinak tetején. Aztán 2016-ban 5, 2017-ben 12, idén pedig már 16 ilyen fészek volt látható. A füstifecskefészkek legmarkánsabban a C épület alatt fogyatkoztak meg, míg a molnárfecskefészkek száma az A épület alatt és ennek oldalán nőtt leginkább. Figyelemre méltó az is, hogy idén találtak először molnárfecskefészkeket (négyet) a D épület alatt. Ott ugyanis eddig csak füstifecskék fészkeltek.

– Persze nemcsak fecskék élnek a tónál – tette hozzá Csiszár Viktor. – A felmérés során találtunk egy kertirozsdafarkú-fészket is a C épület alatt. És bár ezúttal nem került szem elé, biztos vagyok benne, hogy a vízi denevérek sem tűntek el a környékről.