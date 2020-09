Ismét egy extrém Trabant volt a lispeszentadorjáni szüreti felvonulás fénypontja

Évek óta sajátos arculatot ad a település szüreti felvonulásának, hogy a mezőgazdasági munkákban használt járművek mellé egy Trabantot is beállítanak a sorba, s úgy járják végig a község utcáit. A szocialista autógyártás csodája ez évben sem maradhatott el a látványos programból.

A szombati rendezvény kapcsán Árkus Béla, a község polgármestere úgy fogalmazott: ambivalens érzések fogalmazódtak meg bennük, hiszen egyrészt az egészségügyi helyzet miatt érezhető némi óvatosság és távolságtartás a falubeliekben, ugyanakkor azt is látják, hogy az emberek kiéheztek a programokra.

– Nekünk az idén minden egyes közösségi rendezvényünk elmaradt – magyarázta a polgármester. – Elővigyázatosságból már a gyermekfarsangot és a szokásos nőnapi köszöntőnket is lemondtuk, míg a község legjelentősebb rendezvényét, a pünkösdi fesztivált az akkor érvényben lévő szabályozás miatt nem is tarthattuk meg. A szüreti felvonulásra viszont nagyon készült a lakosság, hiszen nálunk ezen sokkal többen szoktak részt venni, mint a környező településeken. Örömmel látjuk, hogy így van ez idén is, bár tény, hogy többen jelezték: most nem csatlakoznak, s ezúttal a szomszédos Marócba sem látogatunk el, de onnan is érkeztek felvonulók.

A felvonulást szórakoztató programok követték, előbb Bálint Csaba és Teremi Trixi, majd a Sramlikings lépett fel. Idén még három közösségi programot terveznek Lispeszentadorjánban, a Márton-napot, a Mikulás-ünnepet és a falukarácsonyt.