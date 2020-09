Irsapusztára vezetett a második városismereti túra

Mintegy ötvenen vettek részt azon a városismereti túrán, amelyet második alkalommal rendeztek meg Zalalövőn. Ezúttal főleg a város külterületi részeivel, valamint az 1925-ig önálló településnek számító Irsapusztával ismerkedhettek az érdeklődők.

Az Ismerd meg Zalalövőt! túra megszervezését a Zalalövő Tájház Egyesület kezdeményezte, s már az elmúlt évben is nagy sikere volt a programnak. Ezúttal társszervezőként a Mi Kis Falunk, Irsapusztáért Egyesület is csatlakozott a lebonyolításhoz, hiszen a mintegy nyolcvan lakosú településrész volt az öt kilométeres túra célállomása.

– A program célja, hogy kicsit jobban megismerjük városunkat, s annak természeti környezetét – mondta Komáromi István, a Zalalövő Tájház Egyesület elnöke. – Már tavaly eldöntöttük, hogy minden évben más-más útvonalat jelölünk ki, ezáltal mindig tudunk újdonságot mutatni a résztvevőknek. Ez évben a temető melletti kereszttől indultunk, s főleg külterületen zajlott a túra. Öt kilométert jártak be a csapatok, érintették Nagyfernekágat, majd a Nagy-hegyen keresztül, ahol többek közt a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorának egykori szerkesztője, dr. Szabó Ferenc háza is található, érkeztek meg Irsapusztára. Útközben az őszi természet csodáit is megtekinthették, többen elmondták, hogy virágzó kikericset, valamint őzlábgombát is találtak.

A főleg családok, baráti társaságok, civil szervezetek alkotta csapatokra útközben feladatok is vártak, amelyek által szintén bővíthették helytörténeti és városismereti tudásukat. A feladatokat a szervezők értékelték is, ennek alapján a II. Ismerd meg Zalalövőt! túra győztese a Simon és Bucsics családok által alkotott Szomszédok csapat lett, a második helyet a Katavics család és társaik szerezték meg, míg a harmadik helyen Varga Noel és társai végeztek, de az irsapusztai célállomáson, a településrész közösségi házánál a két civil szervezet jóvoltából a túra minden egyes résztvevőjét vendégül látták.

– Úgy látjuk, van fogékonyság erre a programra, ezért hosszú távra tervezünk vele – tette még hozzá Komáromi István. – A következő évben az egyre szépülő Borostyán-tó környékét szeretnénk majd bemutatni, annak a túrának a kiinduló állomása terveink szerint ismét a tájház lesz.