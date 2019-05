Iron Curtain Cycling projekt: Nemzetközi konferenciát tartottak Lentiben

A kerékpározás, az európai és nemzeti kerékpáros hálózatok és a fenntartható turizmus volt a téma csütörtök a magyar–szlovén Iron Curtain Cycling projekt EuroVelo 13 nemzetközi konferencián a Thermal Hotel Balance szállodában.

A Zala Megyei Önkormányzat vezető partnerségével megvalósuló Iron Curtain Cycling (ICC) projekt célja, hogy a Vasfüggöny útvonal magyar–szlovén határszakaszát versenyképes kerékpáros turisztikai termékké alakítsa a nyomvonal kijelölésével, határon átnyúló utak létrehozásával, kerékpárosbarát szolgáltatások fejlesztésével és Vasfüggöny-emlékhelyek bemutatásával.

A rendezvényt Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke nyitotta meg, aki elmondta: a Zala Megyei Önkormányzat elkötelezett a kerékpáros turizmus fejlesztése mellett. A fejlesztésbe bevont szakaszokat úgy jelölték ki megyeszerte, hogy a kerékpáros gerinchálózat részét képezzék, illetve több is csatlakozik az EuroVelo útvonalaira – közölte az alelnök.

Az ICC projekt bemutatása során elhangzott: a határon átnyúló kerékpáros desztináció kialakításával növelni kívánják a térségben látogató turisták számát. Megtörténik a kerékpáros útvonalak kitáblázása, megépült Tenke-hegyen a Rédicset Lendva-heggyel összekötő kerékpározható út, 10 új pihenőhely, 3 kerékpárkölcsönző és elektromos töltőállomások kialakítása is szerepel a projektben, de tartalmaz szálláshelyfejlesztést is. Emellett túravezetőket is képeztek, akik a turisták rendelkezésére állnak.

A továbbiakban a résztvevők előadásokat hallgathattak meg a nemzetközi és hazai kerékpáros hálózatok fejlesztéséről. Ma pedig határon átnyúló kerékpáros túrára indulnak a projektpartnerek és vendégeik, Lendvára és környékére.