Interjú Német Ágnessel, a Báthory-iskola titkárságának vezetőjével

Német Ágnestől, a ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája titkárságának vezetőjétől nyugdíjba vonulásának közeledtével kértünk interjút. Utolsó munkanapjai egyikén – sok-sok kisebb-nagyobb ügy intézése közben – beszélgettünk vele szakmai pályafutásáról, iskolánkról és természetesen a nyugdíjas évekre vonatkozó terveiről.

Mióta dolgozik iskolánkban?

– 2004 óta, 14 tanévet töltöttem itt.

Hogyan került iskolánkba, és miért pont minket választott?

– Nem terveztem ezt, véletlenül alakult így. Ti már nem emlékeztek rá: ezelőtt 20 éve volt egy Postabank nevű pénzintézet Magyarországon, és én is ott dolgoztam évekig. Aztán ez a bank átalakult, megszűnt, illetve megvette egy másik bank, s akkor nagyon sok kollégának felmondtak. Nekem ugyan még megmaradt az állásom, de tudtam, hogy hosszú távra nem tervezhetek, már nincs biztos munkahelyem. Ebben a helyzetben hallottam a hírt, hogy itt, a Báthoryban szakadminisztrátort keresnek. Eljöttem, megnéztem a helyet, kipróbáltam magam, és úgy döntöttem, hogy vállalom a munkát.

Hogy érezte magát az itt töltött 14 év alatt?

– Jól, nem is gondoltam volna, hogy ennyire megszeretem ezt a munkahelyet, korábban iskolában még nem dolgoztam. Tényleg jól éreztem magam, különben elmentem volna…

Mi tetszik Önnek a leginkább és a legkevésbé ebben a munkában?

– A jó meg a rossz egyensúlyban van. Én szeretem, ha gondolkodni kell egy-egy probléma megoldásán, a nehézségek engem nem zavarnak, bár a túl sok teendő egy idő után elfáraszt.

Mi motiválja a sokféle feladat ellátása során?

– Én úgy szeretek dolgozni, hogy amit kiadok a kezemből, az pontos legyen, rendben legyen. Hiszek abban, hogy ezzel segítségére lehetek a pedagógusoknak, a szülőknek, vagy akár a tanulóknak is.

Változtak a munkakörülmények az évek során?

– A technikai fejlődés olyan gyors, hogy az adminisztráció­ban is folyamatosan követnünk kell a változásokat, meg kell ismernünk a különböző számítógépes programokat, amelyek segítségével például a tanulókat iktatjuk. Tanulás nélkül az új eszközöket nem tudnám használni.

Mire büszke leginkább?

– Ha a gyerekek ennyire kedvesek velem… Meg ha a nagyon nehéz ügyet is megpróbáltuk megoldani, és sikerült, az jó érzés volt…

Milyen tapasztalatait osztaná meg velünk?

– Meg kell próbálni konfliktushelyzetben is úgy dolgozni, hogy a legjobb eredményt érjük el. Konfliktusok mindig mindenhol adódnak, de a problémákat akkor is meg kell oldani. Ezt én is sok idő után tanultam meg.

Mi volt a legszebb élménye?

– Legutóbb az volt számomra nagyon megható, amikor pedagógusnapon köszöntöttek, elbúcsúztak tőlem a kollégák. A jelen lévő diákok felolvastak rólam egy rímbe szedett szöveget. Nem is gondoltam, hogy a gyerekek engem ennyire számon tartanak…

Hogyan értékeli az iskolai közösséget?

– Jó kis közösség. Bár azt a gyerekek tudják megmondani, hogy ők hogy érzik magukat.

Hogyan értékeli az itt töltött időt?

– Így visszagondolva, tartalmas és érdekes volt. Nagyon sokat tanultam.

Hogyan kezeli a stresszt?

– Nehezen, bár azt gondolom, hogy az itt töltött évek során fejlődtem e téren is. Rá kellett jönnöm, hogy kivel hogyan tudom megoldani a problémákat. Sokszor nehezen, de mégis mindenkivel sikerült előbbre jutni.

Melyik három tulajdonságát emelné ki, hogyan jellemezné magát?

– Ezt más jobban meg tudná mondani… De én alapvetően pontos, rendszerető, szorgalmas vagyok. A családom időnként a rendszeretetemet már túlzottnak is tartja, de én csak úgy tudok dolgozni, ha rend van körülöttem, különben elveszek. Ha rend van, akkor lépésről lépésre tudok haladni.

Mit tanácsolna az utódjának?

– Azt, hogy állandóan fejlődni kell. Utánanézni mindennek, tanulni, mert ez egy ilyen munkakör. Sok türelemre, kitartásra is szüksége lesz…

Milyen tervei vannak a nyugdíjas éveire?

– Van egy nagylányom, aki 12 éve külföldön él, Angliában ment férjhez. Már van egy 2,5 éves unokám is. Többször tudok elutazni hozzájuk, hosszabb időt tudok náluk tölteni. Most az lesz a dolgom, hogy nekik segítsek. Utazzak…

Györkös Edina, Velő Dominika

Báthory István Szakgimnázium és Szakközépiskola, Zalaegerszeg

