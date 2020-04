Interjú a Bagossy Brothers Company tagjaival, akik teltházas koncertet adtak Zalaegerszegen

Interjú a Bagossy Brothers Company tagjaival, akik még 50 év múlva is családként szeretnénk egymásra tekinteni. Nagysikerű, teltházas koncertet adott nemrégiben a Bagossy Brothers Company a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban.

A több mint másfélórás buliban a zenekar valamennyi nagy slágere elhangzott és előkerültek meglepetésdalok az első albumról is. A koncert előtt beszélgettünk a 2013-ban alakult gyergyószentmiklósi csapat két vezéregyéniségével, az énekes Bagossy Norberttel, valamint Tatár Attila „Atával”, a szólógitárossal.

– Az elmúlt hónapokban szimfonik koncertturnét szerveztetek, várható ebből egy kiadvány?

– Igen, vágja rá azonnal Tatár Attila – a turné egyik állomásának koncertjét rögzítettük több hangsávon, szeretnénk egy válogatást készíteni ebből a rendhagyó turnéból, mert nagyon izgalmas projekt volt együtt dolgozni a Heureka Pop Orchestra kiváló zenészeivel. Jó lenne, ha a közönség néhány dalt vissza tudna majd hallgatni ebben a különleges hangszerelésű dalokból is, mert hál Istennek rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.

– Hallható lesz rajta az egyik kuriózumotok is? Az „Iszom a bort“ kevés koncerten hangzik el…

B. N.: A Koller-Klemecz László-féle eredeti dal nagyon különleges számomra, amikor először meghallgattam, kirázott a hideg… Azonnal meg is mutattam a fiúknak, egyöntetű döntés született: ezt szeretnénk mi is játszani. Azért csak szimfonikus koncerteken játszottuk eddig, mert ez egy igazi kuriózum-dal, egy kis „extra“, ami nem való minden koncertre. A címből adódóan pedig tavaly jött az ötlet, hogy borfesztiválos fellépéseken is vegyük elő, hiszen igazán odaillő, a közönség pedig nagyon pozitívan fogadta. A közönség szempontjából és számunkra is egy igazi ünnepnap, amikor előadjuk.

– Apropó, italok: erdélyiként nyilván a pálinka mindennek az alapja, de vannak egyéb kedvenceitek is?

Szeretjük a pálinkát, persze – neveti el magát Norbi. De emellett mindenféle egyéb finomságot is kóstolgatunk, például whiskeyt, unikumot – nyilván mértékkel… A korral változnak a kedvencek, én mostanság személy szerint a száraz borokat preferálom.

– Jelenleg Ti vagytok az egyik legnépszerűbb, egyúttal legjobban „eladható” banda az országban… Hogy élitek meg ezt a sikert?

B. N.: Nagyon örülünk a sikereknek… Kicsit közhelyszerű lehet, de az első lépés az, hogy merjünk nagyot álmodni már a kezdetekkor is és lépésről lépésre haladjunk előre. Nagyon szeretnénk megvalósítani az álmainkat és tudjuk, hogy jó úton vagyunk a cél fel; ám még korántsem vagyunk ott, hiszen hosszútávon gondolkodunk. A legfontosabb, hogy szerető közönség vesz körül minket és emellett az a gondolat vezérel, hogy együttesként együtt öregedjünk meg. Akár 50 év múlva is jóbarátként, családként szeretnénk egymásra tekinteni – s persze az is cél, hogy időközben minél több jó dalt írjunk. Az időközben elért sikerek hab a tortán – reméljük így is marad még jó sokáig…

– Vannak-e kedvenceitek dalaitok között, vagy az újdonság varázsa határozza meg az aktuális favoritokat?

T. A.: Az új dalok frissessége is sokat jelent, amíg az újdonság varázsa hat, roppant izgalmas a koncerteken előadni őket. Néha azt veszem észre, hogy otthon söprögetés közben dúdolom a még demo-verziójú dalt, s egészen rabul tud ejteni. Sokszor hónapok telnek el az alkotási folyamatban, amíg próbálgatjuk, majd nyilvánosságra kerül egy új szám, s ez az időszak sok varázslatot rejt.

– Van kedvenc helyed, ahol szeretsz dalokat írni?

B. N.: A legfontosabb, hogy egyedül legyek, a helyszín másodlagos, de fontos, hogy otthonos legyen. Egy patakpart, egy fás-ligetes rész, de egy nem visszhangzó nagyterem is jó lehet, egy kényelmes kanapéval és egy kisasztallal. Az a lényeg, hogy ne zavarjon senkit, hogy pengetem a gitárt. Persze előfordul, hogy bár pár napig próbálkozom, nem jön az ihlet, aztán egy nagyobb nekilendülésből néha rövid idő alatt egy egész szám is elkészül… Most épp egy egész vagány dalt sikerült alkotnom, reméljük a közönség tetszését is elnyeri.

– Ha néhány szóval jellemezhetnéd a zenekari tagokat, kire mi illene?

T. A.: Hú, egy kicsit gondolkoznom kell ezen… Akivel kezdenék, hisz egyértelmű: Zsombi a harmónikás – ez már több, mint egy dal, hanem ő akkor éli ki magát igazán, amikor ebbe a szerepbe léphet. Szilárd kíváncsi és fogékony az új dolgokra; imád motorozni és nagyon szereti az extrém sportokat – a síelést, a snowboardot, a via ferrátázást. Laci mindig vidám, könnyed. Norbi a poéta, aki szerintem istenadta tehetséggel bír… Úgy vélem, a mi dalszövegeink nem csak popdalok, de igazi versekként is megállnák a helyüket, s ez neki köszönhető. Ő olyan, mint amit a legendás, elismert költőkról, írókról olvasni lehet: az ihlet könnyedén átfolyik rajtuk. Benne valami olyan van, ami egyikünkben sem mutatkozik meg, Norbi igazi költő.

B. N.: Ata pedig ambíciózus. Amikor már feladnád, akkor lép a színre Ata és határozottan megoldja a dolgokat – jó irányba vezet minket.

Azért lazítani is szeretek, néha én vagyok a bandában a hippi – neveti el magát Tatár Attila. Hát így vagyunk mi öten: a költő, a motoros, a mindig vidám, az ambíciózus hippi és a harmónikás – így egész ez a banda. Ami még közös bennünk, hogy imádjuk az extrém téli sportokat, hamarosan közösen indulunk egy egyhetes feltöltődésre – síelünk, snowboardozunk, kicsit elengedjük magunkat a nagy tavaszi-nyári hajtás előtt.

– Ha duettet énekelhetnél bárkivel, kit választanál?

B. N.: Nyilván sok mindenki eszembe jut, de Rihannát választanám első körben – szép lassú dalokat hallgatok tőle, ami nem a mai és nem is az első időszakából datálódik, hanem a köztes állapota, amikor zseniális saját dalai voltak, ez fogott meg.

– Ha bárkinek a koncertjére elmehetnétek, kiket választanátok?

T. A.: A Mumford and Sons volt a nagy közös kedvenc, akiknek a koncertjére eljutottunk két éve a Sziget Fesztiválon– nagy élmény volt, mert a kezdeteinkkor sokat inspirálódtunk tőlük; figyeltük, hogyan működnek és követtük is őket. Ha igazi nagy példaképet keresnénk, a Rolling Stones-t biztosan megnéznénk együtt, ráaadásul náluk nagy összeveszések, szakadékok sem voltak – reméljük nálunk sem lesznek soha. „Ez a banda egész…”

– Egyre növekvő számú rajongótáborotoknak a legnagyobb közösségi oldalon népes, több mint 4000 fős csoportja van, akikkel kapcsolatban is vagytok; sőt, néhány napja titkos koncertet és közönségtalálkozót szerveztetek számukra. Mit jelentenek számotokra rajongóitok?

T. A.: Az, hogy van egy ennyire bensőséges rajongótáborunk, mindenképpen figyelemreméltó, s nem kérdés, hogy figyelemmel kísérni, valamint honorálni nagyon is érdemes. Rengeteget kapunk tőlük egy-egy koncerten vagy azt követően, amikor találkozunk velük, s ez a „szeretetcunami” hosszú időre feltölt minket. Nem szeretnénk folyamatosan felülmúlni ezeket a gesztusokat, nem tervezzünk, hogy stresszeljünk ezek miatt; de időről-időre szeretnénk találkozni velük. Mácius közepén újra lesz erre lehetőség, amikor a Road Movie-projekt keretében forgatott „Visszajövök” című klipünk kapcsán lesz velünk egy beszélgetés Budapesten.

Az egerszegi közönség is imádta a Bagossy-dalokat- Az elmúlt év egyik legnagyobb slágere, a húszmilliós megtekintéssel bíró „Olyan Ő” sikere után rendre teltházas bulikat rendeztek szerte az országban, a tavaszi, legnagyobb fővárosi szabadtéri szórakozóhelyes koncertetekre sem kapható már jegy. Egyre többen érzik úgy, hogy megérett a zenekar az Arénára…

T. A.: Március közepén, a Republic-koncerten hamarosan megtapasztaljuk, milyen az ottani színpad, hisz az együttssel fellépünk az Arénában. Rajongóink pedig decemberben a Bagossy Brothers Companyt is láthatják a főváros legnagyobb fedett színpadán.

A zalaegerszegi koncert után nem volt nehéz csillogó szemű rajongókkal találkozni, hisz az együttes fellépései igazán hatnak az érzelmekre… A megyeszékhelyi Hári Juditot és az alibánfai Szabó Rékát nem volt nehéz szóra bírni, ha kedvenc bandájuk a téma.

– A Bagossy-koncertek igazi örömzenélések a közönség számára, akikkel roppant jól kommunikálnak – vélekedett Judit, aki közel három éve rajongó. Ahogy a fiúk egymásra néznek, ahogy kacsintanak egymásnak – jól látható, hogy szeretik egymást. Amikor Norbi énekel, mindent elhiszek, amit játszanak… A Bagossy bekúszik a bőröd alá, eggyé válsz a zenével és a koncert után napokig a hatása alatt maradsz…

A 18 éves diák, Szabó Réka másfél éve hallotta először a zenekar slágereit, s gyorsan megkedvelte azokat.

– Valójában a dalszövegek fogtak meg, a videóklipek és Norbi hangja pedig „hab volt a tortán”. Az első koncertemen rögtön az első sorban kezdtem, onnan pedig nem volt megállás… Volt már alkalmam találkozni és beszélgetni a fiúkkal, a tavaly szeptemberi koncert után Lentiben egy, a csoport logójával ellátott hatalmas lufit is kaptak tőlem, ami nagyon tetszett Lacinak. Így lettem én a „lufis lány”. Hihetetlen, hogy mennyire közvetlenek, barátságosak, őszinték és hitelesek – manapság ezek az értékek igazán sokat számítanak. Látszik rajtuk, hogy szívvel-lélekkel zenélnek, s élvezik „munkájukat”. Az egerszegi koncert is jó bizonyítéka ennek, hisz végig mosolyogtak és keresték az ismerős arcokat a sorok között. Számomra ők már nem csupán egy zenekar, hanem egy életérzés, amit mindenkinek ajánlok. Az általuk létrehozott csoportban számtalan barátság született már, többek között erdélyi magyarokkal is.