Innovatív városmarketing – Három zalakarosi kampány is gyémánt díjas

A példaértékű zalakarosi városmarketing tevékenység a vendégéjszakák rekordszámú alakulásában is érzékelhető volt 2018-ban, a kiváló munkát pedig most újabb országos díjakkal ismerték el. A Magyar Marketing Szövetség 2019. évi budapesti Országos Városmarketing Díjátadóján három gyémánt díjat vehetett át Kovács Szabolcs, a marketingkampányok ötletgazdája és kidolgozója.

Az elismert szakemberekből álló zsűri, a pályamunkákat a kreativitás mellett a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte. A szakemberek külön kiemelték a zalakarosi kampányok kreativitását és újszerűségét. A pályázatban három kommunikációs kampányt és azok elért eredményit mutatta be az ügyvezető. A „Zalakaros Go Wild” kampány és az „Érzékek Útján” interaktív élménytúra külső kommunikációs, a „Karos Insider” program pedig belső kommunikációs megoldás kategóriákban vívták ki a rangos szakmai díjakat.

– A 2018-as kampányokkal jócskán kiléptünk a komfortzónánkból. A „Zalakaros Go Wild” program keretében kerestük Magyarország első wild food ételét, de az eredetileg vadgasztronómiai szlogent más területekre is átemeltük és „Vadulj meg velünk” gerilla üzenetként használtuk a kommunikációban.

Ez egy merészebb kísérlet volt és bejött, a program több milliós elérést generált Zalakaros számára, a wild food pedig önálló gasztronómiai kategóriává vált, a zalakarosi gŐZgombóc több fesztiválra is meghívást kapott, erősítve a város imázsát.

A Karos Insider vlogger pályázatban a zalakarosiak mutathatták be a desztináció egy-egy rejtett kincsét, amit aztán külső kommunikációban is alkalmaztunk. A kampány elsősorban a viralitásra épített, a videók nagyon jó teljesítettek, a generált elérések és aktivitási arányszámok kimagaslóak voltak.

Az „Érzékek útján” – interaktív élménytúra különlegessége, hogy az attrakciók mellett az érzékszerveinket is játékba hozza, így valódi élményláncként mutatja be Zalakarost és térségét. Az élménytúra titkos tippekkel, kedvezményekkel, érdekes információkkal és kvíz kérdésekkel segíti a minőségi idő eltöltését. A túra tesztelésében Harsányi Levente és gyermekei is besegítettek, élménybeszámolóikat és videóikat óriási érdeklődés övezte. – foglalta össze a kampányokat Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője.

Mint arról az országos médiumok már beszámoltak, Zalakaros turizmusa történelmi sikereket ért el 2018-ban. A fürdővárosban mind a kereskedelmi, mind a magánszálláshelyeken realizált vendégéjszakák száma jelentős növekedést mutatott a tavalyi évben. A közel 740 ezer összesített vendégéjszaka szám 17 %-os növekményt jelentett előző évhez viszonyítva, ami kimagasló eredmény, hiszen mind az országos mind a régiós növekedés mértékének többszöröse volt. A Zalakarosi Fürdő is kiemelkedő üzleti évet zárt, a látogatók száma 5 százalékos növekedéssel meghaladta a 650 ezret.

A fürdőváros belföldi, kereskedelmi vendégéjszakáit tekintve a legnépszerűbb település volt a Balaton régióban 2018-ban.

– Az országos díjak mindig fontos visszaigazolások, de az igazi siker az összefogás, a közös munka, köszönet érte mindenkinek, aki részt vett benne. Hajrá Zalakaros! – tette hozzá Kovács Szabolcs.