Innovációs kihívások – Megrendezik a Georgikon Napokat Keszthelyen

Innovációs kihívások a XXI. században – e címmel rendezik meg idén a Pannon Egyetem Georgikon Kar nagy múltú konferenciáját, a Georgikon Napokat. Csütörtökön és pénteken 13 szekcióban tartanak előadásokat.

Az idei már a hatvanegyedik alkalom, hogy a tudományos élet jeles szakemberei bemutatják kutatási eredményeiket. Dr. Polgár J. Péter, a PE Georgikon Kar dékánja a megnyitón felidézte: a rendezvényt 1958-ban indította útjára két agrártudós: Belák Sándor és Láng Géza. Idén az innováció a fő téma.

– Több mint 170 előadó kutatási témáiról hallunk, 13 szekcióban. Az energiagazdálkodáson keresztül az alternatív közgazdaságtanon, turizmuson keresztül az állattenyésztésen, növénytermesz­tésen át minden területet felölelve – mondta dr. Pintér Gábor, a szervezőbizottság elnöke.

A hazai és környező országokból érkező szakemberek mellett távolról, például Kazahsztánból és Etiópiából is érkeztek előadók a Georgikon Napok nemzetközi tudományos konferenciára, melynek megnyitóján Nagy Bálint keszthelyi alpolgármester és Kovács Dezső, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is köszöntötte a résztvevőket. A megnyitó után csütörtökön délelőtt a plenáris ülésekkel kezdődött a konferencia. A résztvevők hallhattak több energetikai témáról, többek között arról, hogyan lehet hasznosítani a megújuló energiákat a nagyvárosi szennyvízkezelésben és a helyi közlekedésben. Megismerkedhettek a magyarországi mangalicatartás tendenciáival és a takarmányozási kutatásokkal is.

A konferencia fővédnöke dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Előadásában bemutatta a hivatal elmúlt egy évét, mely összefoglalása szerint három alapkérdés megválaszolásáról szólt. Az egyik, hogy vajon elég hatékony-e a magyar kutatás-fejlesztés és az innovációs rendszer. Ismertetése szerint egy helyben topog másfél évtizede, de nem rossz helyen, hiszen az európai középmezőnyben áll, s ez igaz a kutatás-fejlesztésre szánt összegekre is. Elmondása szerint ezen javítani kell. A második kérdés, hogy mit lehet tenni ezért. Mint elhangzott, a hatékonyság javítására egy helyre került az egyetemi hálózat és tudományos kutatóintézetek menedzsmentje. Arra is keresték a választ, hogy a kutatás-fejlesztés vagy az innováció eredményesebb. Az elhangzottak szerint meg kell találni azt a módot, mely nemcsak a kutatói előrelépést, hanem közösségi, társadalmi hasznosságot is ad. Hozzátette, hogy az egyetemeknek kell az innováció központi szereplőinek lenniük.

A tudományos konferencia pénteken ér véget.