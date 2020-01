Ingyenes tantárgyi tanfolyam indul Zalaegerszegen a középiskolát végzetteknek

Január 20-tól, jövő hétfőtől április végéig új – emelt szintű érettségire felkészítő –, díjmentes tanulási lehetőség áll rendelkezésre azok számára, akik tavaly vagy előtte sikertelen felvételi miatt nem jutottak be felsőoktatási intézménybe.

Az „Irány az egyetem 2020!” elnevezésű országos programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága, a Magyar Rektori Konferencia és a Klebelsberg Központ közösen indította el, megyei szinteken pedig a tankerületek szervezésében valósul meg. A tankerületek által fenntartott iskolákon kívül bekapcsolódhatnak az egyházi és a szakképzési centrumok által fenntartott intézmények is. A lehetőséggel hathatós segít­séget szeretnének nyújtani az egye­temi felvételire készülő, de már érettségizetteknek, a­kik a felsőoktatási intézményekbe való sikeres bejutási esélyeiket emelt szintű érettségivel szeretnék erősíteni.

– A kezdeményezés célja az, hogy tágabbra nyíljanak a hazai egyetemek kapui, a ma még hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők is bekerülhessenek a felsőoktatásba – mondta lapunk érdeklődésére Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója. – Nálunk Zalaegerszegen a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban valósul meg a program, amely január 20-án veszi kezdetét. Emelt szintű érettségire magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, angol és német nyelvből kapnak minőségi oktatást a jelentkezők. Miután térítésmentes a részvétel, úgy gondolom, a kezdeményezés révén azok is nagy lehetőséget kapnak, akiknek a magánórák igénybe vétele esetleg anyagi okokból problémát okoz, túlságosan megterheli a családokat. A négy hónapos program e módon tehát a családok kormányzati támogatásában is jó elemnek minősül. Tehát aki csak hajszállal maradt el a követelményektől, a képzés révén jó eséllyel próbálkozhat újra, hogy megszerezze a vágyott egyetemi diplomát.

Az Irány az egyetem 2020! zalaegerszegi tankerületi kép­zését jellemzően a megyeszék­helyi Kölcsey Ferenc Gimná­zium pedagógusai végzik, te­hát a szóban forgó program ugyanolyan színvonalú oktatást biztosít, mint amilyet a nappali tagozaton tanuló jelenlegi középiskolások kapnak. A feltételek között csupán az szerepel, hogy egy fő egy időben maximum két külön tantárgyra jelentkezhet.

– A program heti két órát biztosít a jelentkezőknek április 30-ig, a tanfolyam záró határideje igazodik a májusi érettségi időpontokhoz – folytatta a tájékoztatást a tankerületi igazgató. – A megcélzott emelt szintű érettségi vizsgákra február közepéig kell beadni a jelentkezést.

Ezt a megyei kormányhivatalokhoz nyújtják be a már meglévő középszintű érettségijüket emelt szintre „cserélő” érintettek.

– A jelentkezők felmerülő költségeit (leszámítva az esetleges utazás díját) átvállaljuk, ahogy a képzést biztosító pedagógusok tiszteletdíját is – tette hozzá Kajári Attila, jelezve, az egyetemi felvételi vizsga nem könnyű, de ezzel a lehetőséggel a jövőjüket felsőoktatási oklevéllel biztosítani igyekvők terveik megvalósulásának közelébe juthatnak.

Az érdeklődők a tankerület munkatársaihoz fordulhatnak további kérdéseikkel.