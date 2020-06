Ingyenes és garantált városi séták indulnak Zalaegerszegen

Ingyenes és garantált városnéző sétákra várják az érdeklődőket Zalaegerszegen.

A veszélyhelyzet megszüntetésével ismét lehetőség nyílt a közkedvelt zalaegerszegi séták megtartására. Egyelőre kültéri barangolásokat szerveznek a Tourinform iroda munkatársai, ezért átütemezték a várostörténeti kalandozások sorozatát.

Az ingyenes séták június 27-én, szombaton kezdődnek. Vezetett túra lesz a Horhosok útján, 10 órakor indulnak a gyaloglók az Izsák Imre Általános Iskola előtti turisztikai táblától.

Július 10-én 18 órakor ZalaegerSzögek és más nézőpontok – Rendhagyó „belváros­észlelés” címmel rendeznek programot, az autóbusz-állomásnál lesz a gyülekező.

Augusztusra a 100 éves ZTE-re emlékező sétát terveznek, szeptemberben pedig Dühösködő lángok címmel várják az érdeklődőket a város megismerésére, majd adventi barangolással zárják az évet. Az ingyenes séták regisztrációkötelesek, a Tourinform iroda elérhetőségein lehet jelentkezni (92/316-160, [email protected]) vagy személyesen az irodában.

A veszélyhelyzet miatt a nagyrendezvények jelentős részét törölték vagy elhalasztották, azonban a városba látogatók közül is sokan keresik a tartalmas időtöltés lehetőségét, ezért a Tourinform iroda új szolgáltatást vezetett be: a garantált séták programsorozatát. Ezzel főként a turistákat célozzák meg, s akár néhány fő részvételével is elindítják a vezetett, 10 éven felülieknek díjköteles városnézéseket.