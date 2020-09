Információja van a zalai határátkelőkről? Küldje el nekünk, hogy másokkal is megoszthassuk! (frissítve)

Ön is ingázik? Küldje el történetét, friss információit hozzánk.

Ahogy arról beszámoltunk, a járványhelyzetre való tekintettel Magyarország határátkelőhelyein ismét ellenőrzést és egyéb szigorító intézkedéseket vezettek be szeptember 1-jével. Kedd hajnaltól már csak néhány határátkelő van nyitva, ahol kijuthatnak az emberek az országhatáron túlra. Zala megyében Horvátország felé Letenyénél van lehetőség. A kisebb határokat, az úgynevezett határátlépési pontokat lezárták. Hírt adtunk a lezárt magyar-szlovén szakaszról. Vas megyében Ausztria felé erre Bucsunál, Rábafüzesnél, valamint Kőszegnél van lehetőség átlépni a határt. Kedden Bucsunál és Kőszegnél is jártunk, és érdeklődtünk az ingázó magyaroknál. Arról, hogyan láttuk az őszi határzár első napját ITT írtunk részletesen.

Most arra kérjük külföldön dolgozó, és napi szinten a határ túloldalára utazó olvasóinkat, hogy információikat, tapasztalataikat küldjék el [email protected] e-mail címre, hogy másokkal is megoszthassuk. Akár egy fotó a zalai határ éppen aktuális helyzetéről is segítség lehet.

Kevesebb horgász tud részt venni a Kardos-Tibor emlékversenyen

A szeptember 1-jén életbe lépett határzár, illetve azzal kapcsolatos szabályozások az élet több területére is kihatnak. E héten vasárnap rendezi meg a lendvadedesi víztározón a Tenke-völgye Sporthorgász Egyesület az évek óta hagyományos csapatversenyét, a Kardos Tibor-emlékversenyt, melyen minden alkalommal szép számban képviseltették magukat a szomszédos szlovén települések érkező pecások is, a tavalyi versenyt a határon túliak egyik csapata nyerte meg. A horgászverseny szervezőitől kapott jelenlegi információink szerint ez alkalommal viszont a szlovén horgászok nem tudnak szerencsét próbálni a csapatversenyen, mert számukra e célból nem engedélyezett a határ átlépése, emiatt várhatóan kevesebb horgász részvételével zajlik majd a verseny.

