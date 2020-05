Indul az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ építése

Erdei kalandpark, multifunkciós sportpálya és műsípálya is épül.

Balaicz Zoltán polgármester tette közzé Facebookon, hogy a Modern Városok Program szerződésének része volt az Alsóerdő térségében egy új sport és rekreációs központ létrehozása is. Az elmúlt években ennek megvalósítására és konkrét szakmai, műszaki tartalmára vonatkozóan több terv is készült, a beérkezett anyagok, a környezetvédő szervezetek észrevételei, és az indikatív vállalkozói ajánlatok magas összegei miatt egyszerűsítenünk kellett a projekt tartalmán, több elemről is le kellett mondanunk (pl. zipline csúszda, bobpálya, stb.). A végleges beruházás a volt napközis tábor teljes felújítását célozza, annak érdekében, hogy a legtöbb elemet ingyenesen tudják igénybe venni a zalaegerszegi polgárok – fogalmazott.

A napokban összesen több mint 4 milliárd forintos ráfordítással indulhatott beruházás, a munkaterületet pedig a napokban adták át a kivitelező vállalkozónak.

A beruházás elemei:

– Az önkormányzat alsóerdei vendégháza már megújult

– Útfejlesztés, járdaépítés, kerékpárút építés, új csomópont kialakítása

– Új kerítés és biztonságtechnika

– Parkolók

– Belső járdák

– Erdei kalandpark (mászó és csúszópályák, kültéri mászófal)

– Műsípálya (hogy a zalaegerszegi gyermekek bármely évszakban megtanulhassák a legfontosabb mozgásokat, mielőtt sítáborokba mennek)

– Játszópark

– Street workout

– Kisgyermekes játszótér

– Senior játszótér

– Kresz park

– Multifunkciós sportpálya

– Kültéri kosárlabdapálya

– Megújul a füves pálya

– Lelátók

– Rekortán burkolatú új futópálya

– Salakos kerékpárpálya

– Új kiszolgálóépületek

– Padok, pihenőhelyek, szobrok

– Parkosítás, új növények és új fák telepítése

Későbbi, a volt napközis tábor területén kívüli beruházások:

– Búslakpusztai sportlőtér fejlesztése

– Erdei túraútvonalak (a Horhosok Útja és a Páfrányok Útja mintájára)

– Erdei terepkerékpár útvonalak

– TV torony és közvetlen környezetének felújítása

A munkálatok miatt a következő 18 hónapban a volt napközis tábor területe nem látogatható.