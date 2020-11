In memoriam Siklósi Vilmos

Október 30-án, pénteken reggel a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 73 éves korában elhunyt Siklósi Vilmos, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnöke, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnökségi tagja, az izraeli és a magyar nép együttműködését szorgalmazó és megtestesítő Béke-Shalom Baráti Társaság zalai szervezetének életre hívója.

Siklósi Vilmos a fővárosban született, a gödöllői egyetemen végzett agrármérnökként, feleségével, Judittal Budapestről érkezett Zala megyébe, Kustánszegre 1971-ben. Itt született meg három gyermekük, a ma már Izraelben élő Péter és Róbert, valamint a fővárosba költözött Ágnes. Négy unokájuk aranyozta be életüket.

Szülei zsidó származásúak: Stricker Sarolta és Schwitzer Béla – túlélték a holokausztot, édesanyja Auschwitz-Birkenau után Teresienstadtban szabadult fel, édesapja Mauthausenben. A két család megmaradt tagjai javarészt emigráltak Magyarországról.

Siklósi Vilmos a szakmai munkája mellett részt vett az akkori ifjúsági és felnőtt politikai mozgalmakban, tagja, majd megyei felelős vezetője volt a KISZ-nek, 1982-től pedig az akkori párt (MSZMP) járási, városi vezetésének. A rendszerváltáskor, 1990-ben lett a zalaegerszegi szolgáltató szövetkezet munkatársa, 1993-tól 2009-es nyugdíjba vonulásáig a városi temetkezési vállalatot vezette.

A hitéleti és közéleti tevékenysége 1989-ben a Béke-Shalom Baráti Társaságban vállalt munkával vett új irányt. Az addig is létezett, de szerény keretek közt működő zalaegerszegi zsidó hitközség vezetését 1995-ben bízták rá a tagok, ekkor alakult újjá a Zalaegerszeg életében attól fogva jelentős kulturális és hagyomány­ápoló szerepet betöltő szervezet. A hitközség tagjai 2020 októberében, néhány hete újjáválasztották, elnöki feladatokkal bízták meg.

A megyeszékhelyi zsidó hitközség Siklósi Vilmos kifogyhatatlan szervező energiáinak köszönhetően szám­arányánál jóval nagyobb és fontosabb, a város közönsége is sokat profitált az elmúlt 25 évben a tevékenységükből. Számos kulturális alkalom, kiállítások, hangversenyek, színházi előadások jutottak el Egerszegre általuk, láthattuk egyebek közt a világhírű bélyeggyűjteményt, a bécsi zsidó múzeum kincseit, filmeket, valamint több képzőművészeti bemutatót. A hitközség a vezetőjük munkája révén ismerte meg a hazai és külföldi zsidó, továbbá egyetemes értékeket. Siklósi Vilmos kezdeményezte a marosvásárhelyi zsidó hitközséggel létrejött kapcsolatot, de Szombathely, Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Kőszeg, Komárom, Debrecen megmaradt zsidósága is baráti szövetségbe került az egerszegiekkel. Siklósi Vilmos irányította a hozzátartozók hiányában elhagyott zalai községi zsidó temetők felújítását, 22 temető került így méltó körülmények közé. A zalaegerszegi zsidó sírkert, az egerszegi zsidó tárgyú köztéri szobrok, emléktáblák is az ő nevét dicsérik. A Béke-Shalom Baráti Társaság munkáját 2 kötetbe rendezte, hozzájárult az elhurcolt zsidóknak emléket állító botlató kövek egerszegi elhelyezéséhez. A holokauszt­megemlékezések a város emlékezetpolitikájának alapkövét képezték, ahogy a hanuka ünnepe, amit ajándékba kap a város közönsége. Vallások közti közvetítő munkáját a keresztény vallási vezetők is megköszönték. A zalai zsidók történetét feldolgozó konferenciák, tanulmánykötetek szorgalmazóját, a zsinagógabeli állandó tárlat ötletgazdáját tisztelthetjük benne.

Életét az értéktámogatásnak szentelte, feleségével példát adott a mecénási attitűdből, mellyel az egerszegi színházat szolgálta. Egyebek közt az örökös tagok bronz­plakettjének finanszírozása fűződik a nevéhez. Ezért 2012-ben megkapták az Év mecénása díjat a várostól, a színház társulata pedig 2013-ban adott hasonló kitüntetést. A hitközség a Másokért-díjjal évente köszönte meg az arra érdemesek feléjük irányuló figyelmét. E magatartást gyermekei is továbbvitték, fiai a zsidó ételek népszerűsítését vállalták magukra televíziós műsor keretében.

Siklósi Vilmos nélkül nem lesz többé ugyanaz Zalaegerszeg. Soha nem tűnik már fel alakja a városban, a színházi nézőtéren, a hitközség termeiben. Mi lesz velünk energiája, önzetlen szolgálata, tervei nélkül? Pótolhatatlan veszteség ért mindannyiunkat.

Temetése november 13-án, pénteken 11 órakor lesz a kispesti zsidó temetőben, ahol dr. Verő Tamás főrabbi és Fekete László főkántor búcsúztatja. Zalaegerszegen november 15-én, vasárnap 10 órakor tartanak megemlékezést a zsidó temetőben.