Immunerősítő turmix

Mindig fontos, ilyen bacilus- és vírusterhes időkben viszont különösen ajánlott az immunrendszerünk topon tartása. A marokszám szedett étrend-kiegészítők helyett erősítsük inkább házilag készített vitaminbombákkal szervezetünk ellenálló képességét.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Lehetőleg friss szezongyümölcsökből, zöldségekből, gyógynövényekből állítsuk össze – szerencsére ilyenkor már a kertekben, sőt a természetben is szemezgethetünk a hozzávalók között.

A nagy csalán például hetek óta a rendelkezésünkre áll, valószínűleg már sokan besorozták a tavaszi tisztítókúrát szolgáló fegyvertárukba. Sokoldalú gyógynövény, a népgyógyászat ősidők óta ismeri vértisztító, az érfalakra rakódott zsírréteget oldó és vérnyomást csökkentő erejét. Gátolja az erekben a vérrögök képződését, erősíti az érfalak izomzatát, serkenti a kiválasztórendszert, átmossa a húgyúti rendszert, támogatja a máj méregtelenítő munkáját, csökkenti a gyulladást. Im­mun­erősí­tésre is kiváló, hiszen rendkívül gazdag A-, B-, C-, K-, U-, P-vitaminokban, bőséges a készlete vasból, szelénből, kalciumból, klorofillból, hangyasavból, flavonoidokból és egyéb fitokemikáliákból.

Sóskából már a réteken is szedhető egy-egy maroknyi friss levél. A csalán után a tavasz második zöld vitaminja, nagy mennyiségű a C- és jelentős az A-, B1-, B₂- és a B9-vitamin-készlete, és dúskál káliumban, kalciumban, foszforban, nátriumban és vasban. A sóska forrázatát is használják méregtelenítő teaként, de ne hagyjuk ki a tavaszi turmixunkból se.

A gyógyhatásairól híres medvehagyma ugyancsak gazdagítja italunkat, hiszen igazi C-vitamin-bomba, de nem szűkölködik az A- és a B1-, B2-, B3-variációkban sem, az ásványi anyagok, nyomelemek közül pedig magnéziumból, vasból, cinkből, mangánból, kalciumból és szelénből tart bőven raktáron. A fokhagymához hasonlóan a medvehagyma fő hatóanyaga is az antibakteriális, gomba- és vírusölő hatásokat mutató allicin, de nem hiányoznak belőle a flavonoidok, a növényi szteroidok sem. A népgyógyászat használja felső légúti megbetegedések megelőzésére, a kialakult hurut kínjainak enyhítésére, emésztési panaszok csökkentésére. Kiválóan alkalmas az immunrendszer erősítésére, méregtelenítésre, a közérzet javítására, enyhíti a fejfájást, nyugtató hatású, elűzi az álmosságot.

A fűszerágyásban is érdemes vizitálni, pár zsenge levéllel már a citromfű is gazdagíthatja tavaszi turmixunkat – citrusos íze és illata nem ront az összhatáson, az A-, B- és C-vitaminja, folsav-, magnézium-, vas-, cink-, kálium-, réz-, foszfor- és mangánkészlete javítja a belbecsét. A citromfüvet régen „lázas fűnek” is nevezték, a lázcsillapítás gyógynövényeként tartották számon. Használták a megfázás, a köhögés kínjainak enyhítésére is.

A cékla ugyan a kamra rejtekéből került elő, de rosttartalma szükséges ahhoz, hogy készítményünkkel az emésztésünket is karbantartsuk. Nemcsak konyhai alapanyagként, hanem gyógynövényként is ismert zöldségféle. Vitamin- és ásványianyag-tartalma számottevő, főként káliumban gazdag, amelynek a vízhajtó tulajdonságát köszönheti, B9-vitaminjának viszont jelentős a vérképző hatása. Szép bordó színét a betacianinról kapja; ez a festék­anyag megvédheti a sejteket a karciogénektől.

Turmixunkból nem hiányozhat a gyümölcs – almából szerencsére mindig van tartalék. Még ilyenkor is bőven tartalmaz kalciumot, foszfort, magnéziumot, káliumot és nyomelemeket, A-vitamint B komplex vitaminokat és C-vitamint s nem utolsósorban pektint. Turmixunkat hígíthatjuk vízzel, de önthetünk hozzá narancslét vagy akár tejet is. Aki édesen szereti, ne cukorral, hanem mézzel ízesítse, hiszen az a mai ismereteink szerint közel 70-féle gyógy- és fiziológiai hatással bír, de gazdagítja italunk vitamin- (B1, B2, B3, B5, C), ásványianyag- és nyomelem- (kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium, cink) tartalmát is.