Ilyen volt a zalaegerszegi Országos Vadpörkölt és Borfesztivál számokban

Rekordokat sikerült megdönteni a tizenkettedik alkalommal megrendezett Országos Vadpörkölt- és Borfesztivállal, a háromnapos rendezvény ezreket vonzott a megyeszékhely belvárosába.

Száztíz csapat nevezett, ami rekord

– Látható a színvonal emelkedése, ez megmutatkozik abban, is, ahogy ezt a sok ezer embert megmozgató fesztivált megrendezték – fogalmazott Miklós Beatrix, a hévízi Hungarikum Programiroda igazgatója, aki Veress Ferenc olimpiai és világbajnok mesterséf társaságában zsűrizte a jótékonysági vadfőzés értékelésre benevezett, kéttucatnyi ételét.

– Gondolunk itt az infrastruktúrára, a környezettudatosságra is, ami sokat számít a résztvevőknek, a vendégeknek, bár az ételek értékelését nem befolyásolja – tette hozzá. – Emellett kiemelendő és dicséret illeti, hogy a vadhús került a középpontba. Ez speciális étel, az elkészítése is különleges módot igényel, ráadásul szűk réteg fogyasztja, ezért még nehezebb ezeknek az igényeknek megfelelni. Ennek a fesztiválnak ezért az a felelőssége, ha itt a vendég finom ételt fogyaszt, kellemes élmények érik, akkor őt ezzel meg lehet nyerni a vadételeknek, márpedig ez Zala megyében különösen fontos – magyarázta.

Ez alkalommal 110 csapat nevezett a szombati versenyre, ami rekordot jelent. A szervezők tűztérrel, poroltóval, tüzelővel és csapatonként 5 kiló vadhússal járultak hozzá a sikerhez. Ahogy a receptek, a módszerek is változatosak voltak, akadt, aki gázzal hevítette a kondért, és a beharangozott esőre tekintettel az üstházak is előkerültek, mert ennek zárt tűztere garancia volt arra, hogy a láng ki ne aludjon, ha megnyílnak az ég csatornái. Így tett a csipkeházi lakókból verbuválódott Csipkeverők csapata is. Elárulták, hogy a pénteki megnyitófelvonulást elmosó eső láttán rögvest megvették a vízálló berendezést. A főzés műveletét náluk profi, a szakács végzettségű Gerencsérné Naporovszky Klári irányította. Érdeklődésünkre a receptről csak annyit árult el, hogy dédanyáink klasszikus fűszereihez nyúlt vissza. A módszer bevált, mert félóra alatt gazdára lelt a 100 adag étel. Tegyük hozzá, a többi főzőcsapat se maradt le: délután egy órakor már hiába járt-kelt az éhes vendég, kutatva szemével a kondérokban, mert az utolsó morzsáig minden elfogyott.

Az összes vadétel elfogyott

A fakanalas fieszta alkalmat adott a szakmai megméretésre is, 23 csapat nevezte be ételét zsűrizésre. A szakmai értékelés alapján a vadhúsból készített csilis babbal a Göcsej Sportlövész Egyesület harmadik helyet szerzett. Az Igaz Vadászok az ezüstöt érdemelték ki az augusztusi szárnyas vadtáljukkal. Ami az ítészek elé került: fürj májjal, gombával töltve, gerle gyöngytyúktojással, vadkacsamell vörösboros aszalt szilvás mártással, pirított vargánya és zöldbabkörettel, kapros burgonyával. Az első helyen pedig a Zalaegerszegi Vadászegyesület végzett a paplanon hempergő agyas bakok nevű kreációjával. Ez pedig velővel töltött őzszeleteket jelentett lángosokon, zöldkörettel, díszítéssel.

Összesen 4,5 millió forintot sikerült gyűjteni

A Kisfaludy utcai jótékonysági főzést értékelve Balaicz Zoltán polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendezvényen 600 csapattag dolgozott, kiszolgálva több ezer látogatót. Az 500 forintos ebédjegyekből közel ötezer darab kelt el, és ebből 2,457 millió forint gyűlt össze. Mivel előzetesen a támogató cégek kétmillió forintot meghaladó összeget ajánlottak fel, így összesen 4,5 millió forintot sikerült gyűjteni a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat támogató A Zalaegerszegi és a Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány támogatására. A jótékonysági főzés végeztével több elismerést is átadtak. Különdíjat kapott a Tungsram csapata, valamint Zalaegerszeg testvérvárosai, Barót, Lendva, Marosvásárhely, Gorizia szakácsai. A legtöbb, 249 adagot árusító Windoor-1 is különdíjban részesült. A polgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

A fesztivál részeként rendezték meg immár tizedik alkalommal a versenyt a Díszpolgárok Bora címért. A megméretésre 60 mintát – 39 fehér, 17 vörös, 4 rosé – neveztek. A Szabolcs Péter, Németh János, dr. Szalczer Lajos, Németh József, Farkas Imre, valamint dr. Szabó Antal és Sorok Pál alkotta zsűri dr. Pálfi Dénes elnökletével a fehérborok közül a csörnyeföldi Simon Zoltán 2018-as rajnai rizlingjét sorolta első helyre. A vörösök között az egervári Bende József 2018-as cabernet sauvignonja győzött. A mintákról szólva Sorok Pál kiemelte, az eddigi tíz versenyből most először az első három helyre, a szétlövésre sorolt vörösborok mindegyike Bende Józseftől származott.

A finom falatok és a jó borok mellett tanulságos játékokra is hívták a vállalkozó szelleműeket. A Dísz téren két napon át lehetett hétpróbát tenni a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület jóvoltából. Azaz mindenki megpróbálhatta, milyen az élet, ha nem segítenek érzékszerveink, ha nem látunk vagy hallunk, ha mozgásunkban vagyunk korlátozva, vagy éppen milyen lehet autizmussal, Down-szindrómával élni. A program egyik vezetője, Bognárné Bengő Hajnalka elmondta, hogy pénteken iskolások keresték föl a próbák pályáját, szombaton pedig már családok érkeztek, és több százan tapasztalhatták meg, milyen másként, azaz fogyatékkal élni.

A Tourinform Iroda pedig őslakos zalaegerszegiek számára is komoly kihívást jelentő detektívjátékot állított össze szombaton. A rímekben megfogalmazott 13 feladat mindegyike valamilyen állathoz kapcsolódott, a megfejtés pedig a város híres őslényéhez vezetett el. Bár a játékot a fesztiválhoz kapcsolódóan hirdették meg, érdemes lenne az iroda kínálatában megtartani, szórakozási lehetőséget nyújtva helybelinek és turistának, de bármelyik fesztiválos programban is „mártózott meg” a látogató, maradandó élményt szerzett.