Így vészeli át a koronavírust Amerikában a kanizsai Molnár Flóra és Csere Erzsébet

Az olimpikon Molnár Flóra egy alabamai kisvárosban próbálja átvészelni a koronavírus-járványt, míg Csere Erzsébet életmód-tanácsadó Miamiban igyekszik a lehető legpozitívabban látni a kialakult helyzetet.

Csere Erzsébet

A nagykanizsai származású Csere Erzsébet online életmód-tanácsadással foglalkozik New Yorkban. Tavaly októberben kapott egy újabb lehetőséget, hogy néhány hónapot Miamiban élhessen, ahol egy 96 éves hölgyet gondoz és ápol. Erzsébet komoly eredményeket ért el, hiszen korábban a néni szinte vegetált, mára pedig magyarul beszélget, sétálgat, s együtt sokkal jobban fejlődnek. Az amerikai hölgy családja is hálás a kanizsai nőnek, amiért ilyen jó hatással van az idős asszonyra a terápia.

– A három hónapra szóló tartózkodásunk a koronavírus terjedése miatt határozatlan időre meghosszabbodott – fogalmazott Erzsébet. – Mi vagyunk talán az egyetlenek, akik itt maradtunk, mindenki visszautazott New ­Yorkba még húsvét előtt. Sokan úgy vélik, szerencsés vagyok emiatt, tudom, hogy mindez, amiben most vagyok, az elmúlt éveim és kitartásom, a jelenlegi helyzethez való hozzáállásom eredménye és ajándéka.

A nő szerint Amerikában senki nem vette komolyan a betegséget, és talán az ő világukban még most sem igazán látják át a helyzet súlyosságát. Nem engedik a szokásaik megreformálását, szigorúan ragaszkodnak a napi életritmusukhoz, amivel nagymértékben súlyosbítják még mindig a jelenlegi statisztikát. Csoportokba tömörülve most, hogy nem mehetnek a templomba imádkozni, inkább kimennek az utcára. Olykor még a rendőri jelenlét sem zavarja őket az imádkozásban, esküvőket tartanak nagy létszámban, családok gyűlnek össze egy kis lakásban vagy házban.

– Miami csodás élményeket nyújtott számomra eddig is, most cserébe már hetek óta dolgozom szabadnap nélkül, a nap 24 órájában készenlétben – folytatta. – Most mondhatnám, hogy én ezt nem akarom, nem bírom; dehogynem. Minden helyzetben meg kell tudni állni a helyünket. Elvették az óceán látványát, hiszen bezárt a ­beach már hetekkel ezelőtt. Ahogy a sirályok nyugalmának csodás látványától, a homokban való sétáktól, az esti úszásoktól is megfosztottak, mivel a tetőn lévő medencét is hatóságilag zárolták. Maradt helyette: a napi szintű jógagyakorlás, a meditáció, az angolta­nulás, az olvasás, az online életmód-tanácsadás, a folyamatos tanulás és érdeklődés az egészség világában, okosan megtalálva mindezeknek a pihenőidőmbe való beiktatását. Szóval nem unatkozom, nem vagyok fáradt, nem érzem magam bezárva, nem kerít hatalmába a félelem, pedig ha jól belegondolok, minden egy pillanat műve, és véget érhet bármikor. De pont, ennek tudatában határtalan nyugalomban telnek napjaink.

Az életmód-tanácsadó hozzátette: a mostani vírus még soha nem jelent meg az emberiség körében, ezért egyikünk immunrendszerének sincsen semmiféle tapasztalata, ennélfogva fogékonyak vagyunk arra, hogy megfertőződjünk. Az immunrendszerünk egészségéért mi magunk vagyunk a felelősek, vagyis lehetőleg természetes, vegyszermentes táplálékokat fogyasszunk, hogy a testben zajló biológiai folyamatokat támogathassuk. Lehetőleg ne aggódjunk, mivel ez stressz­állapotot idéz elő, a stresszhormonok pedig leállíthatják az immunrendszert. Számos, a hagyományos orvoslást kiegészítő egészségügyi szolgáltatás létezik, amelyek segíthetnek energikusnak maradni, mondta el.

Molnár Flóra

A kanizsai olimpikon úszó, Molnár Flóra ugyancsak Amerikában, az Alabama állambeli Tuscaloosa városában él. Idén ősszel a négyéves alapképzés utolsó évét kezdi kémia szakon, mellékszakként diete­ti­kát hallgat. Mellette pedig továbbra is mindene az úszás. Egy éve új csapatvezetője lett Coley Stickels személyében, akinek szigorú és magas elvárásai nem mindenkinek tetszettek, ezért sokan elhagyták a gárdát.

– Számomra viszont kifejezetten jót tett az edzőváltás – mondta Flóra. – Úgy érzem, hogy végre megint a régi önmagam kezdek lenni, amilyen otthon voltam, mielőtt kijöttem Amerikába. Ebben az évben sokat fejlődtem, erősödtem, és az állóképességem is sokkal jobb lett. Azért is vártam annyira a magyar országos bajnokságot, hogy megmutathassam, hogy én még mindig itt vagyok, és nem tűntem el. Mint ahogy az egész világot érintette a koronavírus, így ránk is nagy kihatással volt. Készültünk az NCAA-re (országos egyetemi bajnokság), amikor egy héttel a kezdés előtt bejelentették, hogy nézők nélkül rendezik meg. Két napra rá az egész versenyt törölték. Mindenkire sokként hatott, először el sem hittem. A következő napon Donald Trump betiltotta az összes repülőjáratot, amely Európából jött, így már az is biztos volt, hogy nem mehetek haza úszni. Később kiderült, az otthonit sem tartják meg. Aztán jött az újabb hideg zuhany, amikor az edző bejelentette, hogy meg nem határozott ideig nem tudunk úszni, sem edzeni, és hogy az egész egyetemet a következő pár napban le fogják zárni. Az oktatás ezentúl csak online működik.

Flóra elmondta: azóta életbe lépett a korlátozás, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, itt is csak a szükséges dolgok miatt lehet elhagyni a házat. Mindennap megpróbál legalább egyszer edzeni, de ennél többet is beiktat. Reggel szárazföldi (medicinlabda) erősítő edzést végez, délután általában párjával, Gustavóval futnak. Aki egyébként most otthonról dolgozik, de nagyon jó érzéssel tölti el, hogy együtt lehetnek, hisz ebben a nehéz időszakban ketten sokkal könnyebb átvészelni a napokat.

– Szabad időmben Agatha Christie-könyveket olvasok, filmeket nézek az interneten, főzök és jógázom – folytatta. – Tervezem a hazautazást, ha már jobbak lesznek a körülmények, de addig itt maradok, és megpróbálom kihozni a legjobbat a helyzetből. Nehéz időszakot élünk most mindnyájan, de úgy hiszem, hogy minden okkal történik. Sokkal jobban meg kell becsülnünk a kis dolgokat, amelyeket valójában nem is értékelnénk, mert természetesnek vesszük őket. Együtt és Isten segítségével túljutunk ezen a nehéz időn, és utána sokkal hálásabbak leszünk mindenért.