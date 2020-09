Így tartsd tisztán a maszkodat járvány idején!

A szájmaszkok kulcsszerepet játszanak a koronavírus elleni küzdelemben, hiszen védelmet nyújtanak a fertőzéssel szemben. Ám ügyelnünk kell arra, hogy a többször használatos maszkokat tisztán tartsuk, ugyanis a verejtékkel, sminkkel szennyeződések tapadhatnak meg rajta.

A koronavírus-járvány megjelenése óta a szájmaszk is a mindennapi viselet részévé vált. Magyarországon a közlekedési eszközökön és a boltokban is kötelező a maszk használata. Az egyszer használatos sebészeti és a komolyabb, FFP2-es és FFP3-as maszkok mellett sokan mosható, textilmaszkot hordanak. A maszkokon azonban nyállal, verejtékkel és a sminkkel is megtapadhatnak a szennyeződések, ezért nagyon fontos, hogy tisztán tartsuk ezeket – írja a mindmegette.hu.

MILYEN GYAKRAN MOSSUK A MASZKOT?

A szakemberek azt javasolják, hogy a textilmaszkokat hetente többször is mossuk ki, de a legbiztonságosabb az lenne, ha minden nap mosnánk. A szakemberek szerint amint beérünk a munkahelyre, vagy haza és levesszük a maszkot, akkor mossunk rögtön kezet szappanos vízzel, vagy alkoholos kézfertőtlenítővel.

HOGYAN MOSSUK A MASZKOT?

Természetesen moshatjuk mosógépben is, de az is elegendő, ha a mosdókagylóban, vagy egy lavórban meleg vízben beáztatjuk és mosószeres, vagy szappanos vízzel átmossuk. Ha látjuk a maszkon, nők esetében, hogy az alapozó, vagy a smink foltot hagyott rajta, akkor használjunk fehérítőt is.

HÁNY FOKON MOSSUK?

Ha biztosra akarunk menni, akkor 60 Celsius fokon érdemes kimosni a maszkot, ezen a hőmérsékleten biztosan elpusztulnak a baktériumok, ám a szakemberek szerint a COVID-19 esetében nem a víz hőmérséklete a legfontosabb, hanem az, hogy szappant, vagy fertőtlenítőt használjunk az arckendőnk tisztításakor.

HOGYAN SZÁRÍTSUK?

A maszkot csak akkor tegyük szárítógépbe, ha az anyaga megengedi, előfordul ugyanis, hogy összemegy, ha túl magas hőmérsékleten szárítjuk. Ám ha a friss levegőn, a fregolira csipeszelve szárítjuk meg, nem kell ilyentől tartanunk.

A SEBÉSZETI MASZKOK MOSHATÓAK?

A papír, vagy sebészeti maszkok nem moshatóak, könnyen szétmennek.

HÁNY MASZKUNK LEGYEN?

Ha gyakran el kell hagynunk az otthonunkat, akkor érdemes minél több maszkot beszerezni, hogy cserélni tudjuk, ha éppen nincs időnk kimosni.