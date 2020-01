Így parkoltok, ti – Nagykanizsa

Újabb képeket kaptunk.

„Az alábbi képek ma készültek Nagykanizsa, Arany János utcájában. Sajnos, nem az első eset, hogy úgy parkolnak le, hogy alig lehet a kapun be-, illetve kifordulni. A képeken jól látszik, hogy mindkét irányban az utolsó felfestett hely előtt-, illetve mögött is parkol autó. Arra is volt példa, hogy nem is lehetett ráfordulni a kapubejáróra, el kellett menni a szemben levő utcára (Május 1.) és onnan egyenesen “becentizni” a kapun… dühítő.” – írta levelében olvasónk.