Így láttátok Ti az évszázad holdfogyatkozását – Küldjön képet!

Péntek éjszaka láthattuk az évszázad leghosszabb holdfogyatkozását.

Az élményhez hozzátett az is, hogy a Mars csak 57,6 millió kilométerre volt a Földtől, így a hold mellett a vörös bolygót is láthattuk fényesen csillogni. Olvasónk is megörökítettek egy pillanatot.

Kiemelt illusztráció: pixabay.com