Így áll a járványhelyzet Zalaegerszegen – mutatjuk Balaicz Zoltán tájékoztatóját

A megyeszékhely polgármestere ismét a közösségi médiában osztotta meg a legfontosabb járványügyi adatokat. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

„Kedves Zalaegerszegiek!

Eddig 453.457 fő kapott oltást, közülük 201.005 fő már a második oltását is megkapta. Az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan hazánkban is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez arra figyelmeztet, hogy a harmadik hullám jelei mutatkoznak itt is. Az agresszív brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A védőoltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények oltása már megtörtént. Harmadik körben, február elején elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Negyedik körben megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. A védőoltásra eddig több mint 2 millióan regisztráltak. Regisztrálni ezen a honlapon lehet: https://vakcinainfo.gov.hu/

Elkezdődött a konzultáció az újranyitás feltételeiről, a kérdésekre itt lehet válaszolni: https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

2021. hatodik hetében a szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja mérsékelt, a tendencia emelkedő. Részletek: https://www.nnk.gov.hu/…/998-6-het-tobb-telepules…

A járványügyi önkormányzati adományszámlára minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-15432704-06530000

Zala megyében 2020. március óta mostanáig 11.228 személy fertőződött meg. A mai napig összesen 307-en haltak meg a vírus következtében a megyében. A gyógyultak száma 9.504 fő, az aktív fertőzöttek száma 1.417 fő. Az 1.417 aktív Zala megyei fertőzött közül 466 fő a zalaegerszegi járásban lévő településeken él, 951 fő más települések lakója. Örömteli, hogy az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és a lenti adatokból az is látható, hogy egyre kevesebb az érintett intézmény is. Városunkban ma bölcsődébe 211, óvodába 1175 gyermeket vittek. Az újraindult szociális étkeztetést elvihető, illetve kiszállított ebéd formájában ma 285 fő vette igénybe. A ”Segít a város„ időseket támogató programba eddig 15 fő kapcsolódott be.

Bölcsődék:

– Nincs koronavírus fertőzött.

Óvodák:

– Kosztolányi téri Óvoda: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

– A többi óvodában nincs koronavírus fertőzött.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból az állami fenntartók, a Tankerület és a Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján (9. évfolyamtól minden intézmény digitális oktatásra állt át):

– Petői Sándor Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Dózsa György Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus fertőzött.

– Eötvös József Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Izsák Imre Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Liszt Ferenc Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Öveges József Általános Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI: nincs koronavírus fertőzött.

– Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola: nincs koronavírus fertőzött.

– Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI: nincs koronavírus fertőzött.

– Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: nincs koronavírus fertőzött.

– Báthory István Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Csány László Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Deák Ferenc Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Ganz Ábrahám Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Munkácsy Mihály Technikum: 1 dolgozó igazolt koronavírus fertőzött.

– Széchenyi István Technikum: nincs koronavírus fertőzött.

– Kölcsey Ferenc Gimnázium: nincs koronavírus fertőzött.

– Zrínyi Miklós Gimnázium: 1 diák igazolt koronavírus fertőzött.

Önkormányzati Idősek Otthona és Gondozóház: nincs koronavírus fertőzött.

A volt Pais iskolában működő, egyházi fenntartású, Gondviselés Háza névre hallgató idősotthonban nincs koronavírus fertőzött.

Család- és Gyermekjóléti Központ: nincs koronavírus fertőzött.

Néhány fontos információ a koronavírusról:

A COVID19 egyike a sok koronavírusnak. A koronavírusokat már ismerjük, de ez egy új típusú vírus, ami Kínából terjedt el a világban.

A COVID19 koronavírus emberről emberre terjed, lefolyása változatos, a tünetmentességtől az enyhe tüneteken át a halálig sokféle lehet.

Veszélyes, hogy mind a terjedési sebessége, mind pedig a halálozási aránya a világméretű adatok alapján sokkal magasabb, mint más, hasonló lefolyású betegségeknek. A világon már közel 2,5 millióan haltak bele a vírusba.

A COVID19 az idősebb korosztályra veszélyes igazán, de a fiatalok és a gyermekek is megfertőződhetnek. Ha nem is mutatnak tüneteket, vagy enyhék a tüneteik, ők is hordozhatják a vírust és ezzel veszélyeztethetik az idősebbeket.

A halálozási arány mellett fontos információ, hogy a COVID19 koronavírus komoly szövődményeket okoz, melyek egy része életünk végéig is megmaradhat.

A vírusból való kigyógyulás sem okoz hosszan tartó védettséget, tehát a COVID19 később újból elkapható. Az egyetlen védekezési lehetőség ezért a védőoltás, mellette pedig a sokszor ismételt eszközök: személyes higiénia, rendszeres kézmosás és fertőtlenítés, zárt térben való helyes maszkhasználat (az orrot is takarnia kell), távolságtartás.

Vigyázzunk egymásra!”