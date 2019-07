Igazi sikertörténet a reszneki önkormányzat közmunkaprogramja

Évről évre folyamatosan bővíti a Start közmunkaprogramban megkezdett mezőgazdasági projektjét a zalai település önkormányzata. Míg a korábbi években elsődlegesen zöldségtermelésre fókuszáltak a községben, addig az időközben megvalósult fejlesztéseknek és eszközbeszerzéseknek köszönhetően már a feldolgozás is egyre nagyobb szerepet kap.

Legutóbb egy gyümölcslékészítő gépsort vásároltak, amelynek köszönhetően különböző ivólevekkel is meg tudnak jelenni a piacon. Mindez azt is jelenti, hogy növelni tudják a bevételeiket, ami további fejlesztésekre is lehetőséget ad. Többek között erről beszélt lapunknak Kercsmár István, a település polgármestere, aki úgy véli, önmagában már csak a munkahelyteremtés szempontjából is fontos szerepet játszik a község életében a program.

– A Start közmunkaprogramnak két pillére létezik településünkön – magyarázta Kercsmár István. – Az egyik a helyi sajátosságokra épülő rész, amely révén épületkorszerűsítéseket, felújításokat, térkövezéseket, parkolóépítést végzünk. A másik a mezőgazdasági projekt, ez utóbbi szántóföldi és konyhakerti növénytermesztéssel indult, ami továbbra is jelen van a település életében, de egyre nagyobb szerepet kap a feldolgozás és a fóliás termesztés is.

A feldolgozást tavaly kezdték meg lekvárok, szörpök, házi savanyúságok, illetve tökmagolaj készítésével. Előbbieket saját maguk végzik, a tökmagolaj sajtolásához azonban nem rendelkeznek eszközökkel, így azt a saját termesztésű olajtökök magvaiból bérmunkában állíttatják elő. Ez évben új elemként jelent meg a gyümölcslé-készítés, próbaüzemként ezer liter pasztőrözött almalevet állítottak elő, amit azóta értékesítettek is. A polgármester szerint keresleti problémáik nincsenek, a kedvező áraik és a házias jelleg miatt minden árucikkük kedvelt a piacon.

A próbaüzem alatt ezer liter pasztőrözött almalevet állítottak elő

– A feldolgozóépület eszközeinek beszerzése tervszerűen, folyamatosan zajlik, az eddig megvásárolt berendezések értéke meghaladja a 30 millió forintot – folytatta az adatok ismertetését Kercsmár István. – Mindezt természetesen megelőzte a dolgozóink képzése, hiszen a feldolgozás szigorú feltételekhez kötött. A szántóföldi növénytermesztés öthektárnyi, részben saját tulajdonú, részben bérelt földterületen valósul meg, itt burgonyát, olajtököt, babot, hagymát termelünk. Emellett 250 négyzetméterrel bővítettük a fólia­sátraink alapterületét, így a paprika, paradicsom és uborka termesztése már 400 négyzetméteren valósul meg. Ez már megfelelő alap arra, hogy egyre inkább a feldolgozás felé forduljunk, ami a hozzáadott értékeknek köszönhetően az árbevételeinket is növeli, így a fejlesztésekre is több jut, ez évben 18 millió forintot fordíthattunk erre a célra.

A polgármester hozzátette: a gyümölcslékészítő gépsor mellett vásároltak egy bakháttöltő gépet – ez utóbbi a szántóföldi és fóliában megvalósuló szakszerűbb termelést segíti elő –, ma pedig egy olyan új, háromszemélyes szállító járművet vehetnek át, amelynek segítségével a közeli termelői piacokra is el tudják juttatni árujukat.