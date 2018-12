Ifjúsági tanácsot hozna létre a hévízi önkormányzat

Megállítani az elvándorlást, visszacsábítani az itt született és tanult fiatalokat, és az ő igényeik alapján élhetőbbé tenni a várost. Egyebek mellett ez is célja annak az öt országot érintő programnak, amely Hévízen tanuló fiatalok részvételével indult a közelmúltban.

Az első találkozón a résztvevők (az Illyés Gyula Általános Iskola és a Bibó István Gimnázium tanulói) azt gyűjtötték össze, mit szeretnek, illetve min változtatnának ma a városban. A jövőben ezt a „kívánságlistát” elemzik, finomítják majd.

– Jó látni, hogy ha van módjuk erre, szívesen hallatják a hangjukat az általános és a középiskolás korosztályok tagjai – szögezte le a történtekkel kapcsolatban Kepli József János alpolgármester, hangsúlyozva: a pilot program végén az önkormányzat támogatásával ifjúsági tanácsot alapíthatnak a résztvevők, melynek célja, hogy hosszú távon is érvényesíteni tudják a fiatalok érdekeit a városban.

A szervezet – melynek szabályrendszerét a fiatalok és az önkormányzati döntéshozók közösen alakítják ki – feladata egyebek mellett az lesz, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a fürdővárosi helyhatóság számára. Ehhez a most futó Erasmus-program keretében lendvai (Szlovénia), tusnádfürdői (Románia), iseói (Olaszország) és brüsszeli (Belgium) mintákat is alapul vesznek a nemzetközi találkozókon.

A 2019 decemberében záruló projekthez minden 13–25 év közötti, Hévízen tanuló vagy élő fiatal csatlakozhat, akinek van ötlete, hogyan kellene alakítani Hévíz jövőjét, és ezt szívesen megosztaná, megvitatná politikai döntéshozókkal, s olyan külföldi fiatalokkal, akik szintén városuk fejlesztésén dolgoznak.

A zalai fürdővárosban egyébként több hasonló, az ifjúságot megszólító nemzetközi projekt megvalósult már. Korábban egyebek mellett az unió szabadságjogaival ismerkedhettek egy sorozat résztvevői, aztán kidolgoztak lakóhelyüket formáló terveket, a testvérvárosokkal közösen pedig „sport határok nélkül” tematikájú programot is megvalósítottak.

