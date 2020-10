Idősklubok pályázhatnak támogatásra

Október 15-ig pályázhatnak a helyi idősügyi klubok támogatásért. A részletekről Balogh László polgármester tegnap számolt be.

A polgármester, aki egyben az idősügyi tanács elnöke, jelezte: az idősek kiemelt törődést, figyelmet érdemelnek. Nagykanizsa idősbarát város, ahol sok, mintegy 30 idősügyi klub működik. Balogh László utalt arra, hogy az elmúlt években saját keretéből segítette a klubok működését, azonban idén már nem rendelkezik ilyen kerettel a városvezető. A kluboknak viszont lehetőségük van pályázni a költségvetésben e célra biztosított, 1,5 millió forintos keretre, amelyet aztán például rendezvények lebonyolítására, kirándulásokra, amatőr előadó-művészeti tevékenységekre fordíthatnak. A támogatásra október 15-ig pályázhatnak az idősklubok. A lebonyolításért a polgármesteri kabinet felel, az elbírálást pedig az OKISB vállalta. Az elnyert összeget az év végéig kell felhasználniuk a pályázóknak.

A polgármester a fentiek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az idősek a jelenlegi pandémiás időszakban is kiemelten figyeljenek magukra. Azok a szépkorúak pedig, akik segítségre szorulnak, mert nem tudnak gondoskodni saját ellátásukról, az önkormányzat segítségét is kérhetik csakúgy, mint korábban.