Időseknek segítenek eljutni a oltópontra Letenyén

A határ menti város önkormányzata segít az idős lakóknak eljutni a nagykanizsai oltópontra.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony több szélsőjobbos politikust pozícióhoz juttatott

Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta: az elmúlt napokban és hetekben folyamatosan hívtak be védőoltások beadása miatt idős betegeket a Kanizsai Dorottya Kórházban kialakított oltópontra – a szervezési feladatokat a letenyei háziorvosi rendelőkben dolgozó egészségügyi személyzet végzi az önkormányzat hozzájárulásával és segítségével.

– Sajnos több idős honfitársunk csak a közreműködésünkkel tud eljutni az oltópontra, amiben a Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület nyolcszemélyes kisbusza nyújt számukra segítséget – mondta el Farkas Szilárd, aki egyben a civil szervezet elnöke is. – A jármű a mindennapokban azt teszi, ami a dolga: a közösségi célokat szolgálja. A pandémia ideje alatt gyógyszereket, tisztító- és fertőtlenítőszereket, illetve adományokat is szállított már. Örülünk annak, hogy önkormányzatunk is kiveheti részét a helyi lakosság védőoltásokhoz való mielőbbi hozzájutásának elősegítéséből, a beoltott helyi polgárok számának növeléséből. Van, aki már a második védőoltást is megkapta. A járványhelyzet mérséklése érdekében elvégzendő feladatok megvalósulását természetesen a jövőben is segítjük, mint ahogy tesszük ezt már tavaly március óta.