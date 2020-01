Időközi választás Keszthelyen – Bemutatták a jelöltet

Az októberi önkormányzati választáson szavazategyenlőség alakult ki a 6. számú választókerületben, emiatt február 9-én időközi választáson voksolhatnak képviselő-jelöltekre a Martinovics és Schwarz utca környékén élők.

A Fidesz Sáringer-Kenyeres Marcellt indítja a körzet önkormányzati képviselőjének. Tegnapi sajtótájékoztatójukon Nagy Bálint polgármester úgy mutatta be a jelöltet, hogy fiatal és lendületes személy, akinek szakmai tudása is nagyon fontos. Kiemelte, hogy Keszthely fejlesztése mellett a rendezett városkép, az élhető lét, a környezet- és klímavédelem, a fenntarthatóság, a zöldterületek megléte is lényeges. A polgármester fontosnak tartja, hogy e szakterületeknek legyen felelőse. Ebben számít Sáringer-Kenyeres Marcell munkájára, s bízik benne, hogy vele bővülhet a képviselő-testület.

A képviselőjelölt a sajtótájékoztatón elmondta, hogy személyesen osztotta ki körzetében a szórólapjait. A lakókkal folytatott beszélgetések alapján a legfontosabbak között említette a fásítást, a zöldterületek bővítését, a lehullott levelek elszállítását, a parkolási és közlekedési rend felülvizsgálatát, az esővíz-elvezető hálózat karbantartását és járdák felújítását. Az is elhangzott, hogy jövő kedden, 18 órakor fórumra várják a körzet választópolgárait a Zöldmező utcai iskolába.