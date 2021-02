Idén takarékoskodnak Lentiben – A folyamatban lévő pályázati programok folytatódnak

Mintegy 4,4 milliárd forintból gazdálkodik idén a város önkormányzata, ebből 2,5 milliárd forint a kötelező feladatok ellátáshoz, 1,9 milliárd forint pedig pályázatok megvalósításához kapcsolódik. A büdzsé összeállításáról Horváth László polgármester tájékoztatott.

A város vezetője elöljáróban elmondta, hogy költségtakarékos gazdálkodás a cél idén, figyelembe vették a járványhelyzet okozta hatásokat is, melyek már az elmúlt évben érintettek egyes bevételeket, bérleti díjakat, az idegenforgalmi, iparűzési és a gépjárműadót. Ebben a helyzetben idén kevesebb bevételből kell megvalósítani ugyanazokat a kötelező feladatokat, amelyeket a korábbi években.

-A költségvetés közel 4,4 milliárd forintos bevételi összegéből 1,9 milliárd kapcsolódik európai uniós pályázatokhoz – közölte Horváth László. -Az államháztartáson belüli működési célú támogatások meghaladják a 621 millió forintot, az önkormányzat működésének általános támogatása a 212 millió forintot.

– Köznevelési feladatok támogatására 190 millió, szociális és gyermekvédelmi, illetve gyermekétkeztetési feladatokra 100-100 millió forint körüli összeget különítettünk el, kulturális feladatokra 17 millió forintot meghaladó összeget – folytatta Horváth László polgármester. – Ezek felhasználása kötött. Az összes adóbevétel tervezett mértéke meghaladja a 475 millió forintot. A kormány döntései alapján a veszélyhelyzet idején nem kell idegenforgalmi adót fizetni. A kiesése érzékenyen érint bennünket, hiszen 2019-ben az idegenforgalmi adóbevétel megközelítette a 40 millió forintot, most ennek a felével számoltunk. Az iparűzési adót tekintve a bevételkiesés megközelíti a 100 millió forintot erre az évre. A gépjárműadóból pedig már nem illeti az önkormányzatot bevétel. Az egyes intézmények működési bevételei meghaladják a 280 millió forintot, a pályázatokhoz kötődő felhalmozási bevételek pedig az 560 milliót. Emellett különféle kiegészítő támogatások igénylésére is jogosult lesz az önkormányzat. Lenti vezetője hozzátette, hogy továbbra is az önkormányzat rendelkezésére áll egy 250 millió forintos folyószámla-hitelkeret az év közben esetleg jelentkező likviditási problémák kezelésére. Tavaly minimális mértékben kellett csak igénybe venni.

– Ami a kiadási tételeket illeti, az intézményekre vonatkozó kiadások megközelítik az 1,6 milliárd forintot, a személyi juttatások összege közel 900 millió forint, a dologi kiadások 1,1 milliárd forint fölöttiek – folytatta. – Támogatást nyújt az önkormányzat a gyógyfürdő és a Volánbusz Zrt. részére is, utóbbi szerződéses kötelezettségünk, támogatjuk a helyi közösségi közlekedést. Előbbi esetében a támogatás célja a munkahelyek megőrzése. A beruházásokat tekintve, a városnak 24 futó projektje van, az egyik legnagyobb a zöldváros projekt, de a szakorvosi rendelőintézet jelentős eszközbeszerzése is megközelíti a 200 millió forintot, emellett a csapadékvíz-elvezetést célzó pályázatunk költsége közel 100 millió forint. Két elektromos gépjármű beszerzésére kaptunk támogatást, melynek kezdeményezője dr. Palkovics László innovációs miniszter volt. A felújítási tervek közt szerepel egyebek mellett három kerékpárút rendbetétele is. Hat és fél millió forintból valósul meg az óvoda konyhájának felújítása, és 20 millió forintból épül újjá az Ifjúság úton a járda. S ahogy eddig, idén is igyekszünk támogatni a civil szervezeteket.