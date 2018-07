Idén korábban érik a csemegeszőlő, van, ahol már szedik

Sokfelől hallani, hogy érik a korai csemegeszőlő. Kedden a balatonboglári borvidéken már szüretelték a csabagyöngyét. Minden évben ott van az ország legkorábbi szürete, de a szőlészet vezetője szerint most minden eddiginél korábban, a megszokottnál tíz nappal előbb kezdődött.

Milyenek a szőlők Zalában? – érdeklődtünk Simon Zoltántól, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnökétől.

– Nagyon furcsa a helyzet, úgy is mondhatom, hogy összevissza. Most ugyanis előfordulhat, hogy még permetezni kell a később érő borszőlőfajtákat, de már kezdeni kell a szüretet is a koraiaknál. A csabagyöngye például már a megyében is kezd érni, nem tehet mást a szőlősgazda, mint néhány nap múlva vagy leszedi, vagy lehálózza még egy ideig, mert különben elviszik a madarak – mondja az elnök, aki egy érdekes idei ellentmondásra is felhívta a figyelmet, ami nem a kis hobbiszőlőkre, hanem a kereskedelmi forgalomra termelőkre vonatkozik. Utóbbiaknak alkalmazkodniuk kell a borpiaci év szabályaihoz, ami augusztus 1-jétől a következő év július 31-éig tart. – A nagyobb termelőknek a borpiaci év kezdete előtt elvileg nem szabad szüretelniük. A szőlő viszont nem vár, hiába van rá rendelet. Még van egy hét a következő borpiaci év kezdetéig, de az egyik nagy termelő, a Varga-pincészet például már megkezdte a szüretet. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának nemrég rendkívüli közgyűlése volt, ott kérdezték: akkor most mi a helyzet? Várjuk a HNT jegyzőkönyvét, valószínűleg engedélyt adnak utólag a korai szüretre. Ez azonban Zalában nem okoz gondot. Itt egyrészt nem annyira előrehaladott az érés, illetve nincs olyan nagy mennyiségű koraérő fajta. Nem is tudom, hogy a megyében valahol nagyobb mennyiségű bort állítanának elő csabagyöngyéből, itt inkább csemegeszőlőként szedik. Ugyancsak érik már megyénkben is a kék szőlők közül a néró, aztán az Irsai Olivér és a cserszegi fűszeres következik az érési sorban. Szerintem augusztus ötödike környékén, a jövő héten sokfelé azokat is szedni kell .

Elmondta továbbá, hogy a nagyon csapadékos és párás július miatt van, ahol a közelgő szüret ellenére is védekezni kell a szőlő gombabetegségei ellen. Saját példáját hozta fel, miszerint szerdán még felszívódó, réztartalmú szerrel is permetezett, pedig a korábbi években ilyenkor erre már nem volt szükség. Ebben annak is szerepe van, hogy többször volt jégverés, sérült a szőlő, ezért könnyebben éri a gombafertőzés. Másrészt a sérülés hatására erősen hajt a növény, és új virágokat is hozott, ami ugyancsak érzékeny. Ezt a késői virágot és az új kis fürtöket el kell távolítani a növényről. Mint mondta, még a lisztharmat és a peronoszpóra is veszélyt jelenthet, ezért a később érő fajtáknál elkél a védekezés.

Tegnap a zalaegerszegi Csácsi-hegyen tettünk látogatást. A szőlősorok között már mindenhol látni a sárguló csemegéket, sötétedő kék szőlőket, mind azt mutatják, hogy itt is közeledik a szüret.

– Én már magát a növényt nem permetezem le, mert nagyon közel van a szüret. Legfeljebb a fürtöket védem még egy kezeléssel a szürkerothadás ellen. Nálunk szeptember közepe vagy második fele volt a szüret megszokott ideje, de most augusztus második felében már biztos, hogy leszedjük a termést, annyira előbbre van idén az érés – mondta érdeklődésünkre a nyugdíjas Schmidt Viktor.