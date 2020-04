Idén két kisebb fejlesztés indul Ramocsán

Önszorgalomból kezdtek helyi lakosok a közterületek virágosításába és parkosításába a kisközségben, ahol a kultúrház előtti tér a közelgő húsvéti ünnepekre való tekintettel tojásfával is gazdagodott. A településszépítő programot egész évben folytatják.

Jankovics László polgármester elmondta: a közalkalmazottak és a helyi könyvtár vezetője jártak élen a munkálatokban, példát mutatva ezzel másoknak is. A településkép náluk mindig is a gondos gazda szemléletet tükrözte, az az önkormányzatra éppúgy jellemző, mint a helybéli lakosokra.

– Nagy terveink erre az évre nincsenek, ugyanis a temető rendezését szerettük volna megoldani, ám arra eddig nem írt ki az állam pályázatot, s a jelenlegi helyzetben vélhetően nem is fog – mondta Jankovics László. – Ezért két kisebb programot indítunk, melyeket képesek vagyunk önerőből is megoldani. A kultúrház mögött van egy nagyobb önkormányzati terület, aminek eddig nem volt különösebb funkciója. Ott szeretnénk egy közösségi teret létrehozni, ami akár önkormányzati, akár magáncélú rendezvényeken ki tudná szolgálni a falu lakosságát. Első ütemben egy faszerkezetes pavilont építünk, várhatóan még a tavasz folyamán. A későbbiekben ugyanerre a területre egy közösségi kemencét is építtetünk. A másik program során a kultúrház már megkezdett felújítási- karbantartási munkálatait folytatnák, a helyiségek belső festését végeztetnék el. Erre is sikerült megállapodni egy vállalkozóval, aki májusra ígérte a kivitelezést.

– Viszonylag nagy alapterületű épületről van szó, ami magában foglalja az önkormányzati hivatalt, a könyvtárat, egy nagy- és egy ifjúsági szobaként használt kistermet, valamint egy raktárhelyiséget – folytatta a 41 lakosú település önkormányzati vezetője. – Az épület felújítását ezért folyamatosan igyekszünk elvégezni, ahogy azt az anyagi lehetőségeink engedik. Most a belső festés vált időszerűvé. Jankovics László arról is beszámolt, hogy számos más település önkormányzatához hasonlóan a lakosság biztonságérzetének erősítése céljából ők is gondoskodtak szájmaszkok beszerzéséről: ötven darabot rendeltek.