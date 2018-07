Idén is jól szerepeltek a hévízi diákok

Eredményes tanévet zártak az Illyés Gyula Általános Iskolában. A bizonyítvány osztáskor majd minden negyedik tanulót ajándékkönyvvel jutalmazhattak tanítóik tanulmányi és versenyeredményeikért.

– Legnépszerűbb versenynek az elmúlt évben a Bendegúz Tudásbajnokság számított nálunk. Matematika, anyanyelv, környezetismeret, biológia és irodalom tantárgyakból indultak diákjaink. – kezdte beszélgetésünket Ferge Zsuzsa Réka, az intézmény igazgatóhelyettese, aki szintén több tanulót készített fel ezekre az erőpróbákra. Elmondta még, hogy a levelező rendszerű versenyek a legnépszerűbbek, a gyerekek szeretik a játékos feladatokat és vonzó a számukra, hogy az interneten is ki lehet tölteni a feladatokat. Felmenő rendszerüknek köszönhetően a megyei, majd országos döntőbe jutók (6 tanuló) egyre nehezebb feladatokat oldottak meg. A művészeti intézményegység növendékei rangos országos és határon túli zenei versenyen vettek részt. A népdaléneklés terén is kiemelkedő sikerekkel büszkélkedhetnek.

Több tanulójuk jutott országos döntőbe, közülük a legsikeresebbnek Bencze Lilien Alexa bizonyult, aki négy alkalommal is második lett, és már az elmúlt években is rendre a legjobbak között végzett.

– Másodikos korom óta versenyzek – kezdte a bemutatkozását a hatodik osztályos diák, majd így folytatta: – Első felkészítő tanárom Szalai Klára tanítónő volt, felső tagozaton Kepli-Meliorisz Andrea és Ferge Réka segített sokat. Egyéni és csapatversenyeken indultam magyar nyelv és irodalom tantárgyból, mint a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, a TITOK Országos Arany János Tehetségkutató Verseny, Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi és a Tudásbajnokság irodalom verseny. Sok felkészülést és külön munkát igényeltek tőlem és én mindig megdolgoztam azért, hogy a legjobb formámat nyújtsam. Idén négy második helyet szereztem, több lett az ezüstérmem! Ennek is örültem. Egyre nehezebbek lettek a versenyek és én közben egyre több rutinra tettem szert. Később is szeretnék az irodalommal foglalkozni az írással is megpróbálkozom majd talán.