Idén is elindultak a Jézuskeresők Zalaszántón

Az idei már a hatodik húsvét volt, hogy útnak indultak a Jézuskeresők Zalaszántón.

A hajnali négykor indult túra egy régi néphagyomány felélesztése, egy hitvalló körmenet. C. Tóth Zoltán szervező elmondta: a török kor idején a pap nélkül maradt falvak lakói így emlékeztek meg Jézus feltámadásáról, és vallották meg hitüket. A fáklyák fényében induló Jézuskeresők most is három állomáson elevenítették fel húsvét misztériumát.

– Az első állomáson, a templomnál elhangzott az Aranymiatyánk, majd útra kelve, énekelve érkeztünk a Fő utcai kereszthez és kápolnához, ahol a nagypénteki keresztre feszítés pillanatait idéztük fel. A fájdalmas rózsafüzért imádkozva, a húsvéti asszonyok lelkületével jutottunk el a temető nagy keresztjéhez, ahol a húsvéti örömhír hangzott fel, majd allelujás énekeket énekelve tértünk vissza a templomhoz, ahol kalács és pálinka várta a résztvevőket – idézte fel C. Tóth Zoltán.