Idén hat hallgató alkotott a szentgróti hegyen

Szombaton véget ért a Villa Negra kőfaragó alkotótábor, elbúcsúzott a Csáford-Alsóhegytől a Magyar Képzőművészeti Egyetem hat szobrászhallgatója.

A három első-, két másod-, valamint egy negyedéves növendék kéthetes gyakorlaton vett részt a Zalaszentgróthoz tartozó csáfordi telepen. A zárás előtti napokban látogattunk el a régi iskola körül kialakított táborba, ahol Polgár Botond, az egyetem tanára elmondta: a résztevők között volt rezi és karmacsi fiatal is.

A rendelkezésre álló infrastruktúra és a szentgróti önkormányzat nagyvonalú támogatása lehetővé teszi, hogy a hallgatóink két héten át behatóan foglalkozzanak szobrászattal – mondta Polgár Botond. – Emellett csapatépítésként is szolgál a program, a szakmai munka mellett a résztvevők maguk főznek, mosogatnak, takarítanak. Közben kihívást jelent az is, hogy valaki egyetemista korában köztéri szobrot készíthet. Például a negyedéves Kecső Kristóf, akinek alkotása tavaly került a szentgróti Kinizsi térre, most is örömmel dolgozik a többiekkel. Az újoncok egyike az újpesti Varga Richárd volt Csáfordon, aki idén fejezte be az első évet az egyetemen. Elmondta: a tábor nomád körülményeit, illetve a vidék hangulatát hamar megszokta, sőt, meg is kedvelte.

– A munka feltételei itt sokkal jobbak, mint Budapesten – árulta el a szobrásznövendék. – Nem volt előzetes elképzelésem a készítendő műről, amikor a táborba érkeztem, és végül hirtelen ötlettel egy húsos paprika megörökítése mellett döntöttem.

Az alkotás jó eséllyel hamarosan egy szentgróti közteret díszít majd.