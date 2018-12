I3 versenyen vettek részt a zalaegerszegi diákok

Milyenek lesznek a járművek 2100-ban? Az egyik feladatban a résztvevők erre az érdekfeszítő kérdésre kereshették a választ a jubileumi I3 versenyen.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az Integrált Internetes Informatikaversenyt (I3) 2004-ben indította el az egerszegi Munkácsy szakközépiskola általános iskolás diákok számára. Ezzel kívánták az internet adta lehetőségeket bemutatni, felcsillantani a fiatalok előtt azt, hogy a tantárgyakhoz kapcsolódva az önálló információszerzés eszköze lehet a világháló.

A Munkácsy honlapján közzétett feladatok más-más műveltségi területhez kapcsolódtak, de mindegyikhez szükséges az informatikai eszközök használata, az okostelefon és az internet alkalmazása. Ebben a tanévben egyebek mellett a robotikához kapcsolódó kódokat kellett megfejteniük a versenyzőknek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szokásos keresztrejtvény pedig ebben az évben a megyeszékhely járműipari tesztpályájával volt kapcsolatos. Prezentációt is készítettek a résztvevők, ebben mutatták be a diákok, hogy miként képzelik el a jövő járműveit és a hozzájuk kapcsolódó munkaköröket. Az irány a természet című feladathoz pedig okostelefonon használatos applikációval kellett sportolást, azaz gyaloglást, kerékpározást vagy görkorcsolyázást dokumentálni oly módon, hogy az útvonal felismerhető alakzatot rajzoljon ki. Így került a térképre monogram és papírsárkány is.

Az idei versenyen első díjat kapott Tömpe Sára (Bagod, Fekete-iskola) és Végh Bence (Nagykanizsa, Bolyai-tagiskola), 2. helyezést ért el Petrényi Marcell és Novák-Téglás Patrik (Zalaegerszeg, Dózsa-tag­iskola), valamint Kancsal Levente Mihály és Horváth Albert Flórián (Vasvár, Kardos-iskola). Az értékelés és a díj­átadás a járműipari tesztpálya fogadóépületében zajlott le tegnap, majd a résztvevők megtekinthették a tesztpályán folyó munkát és a már elkészült szakaszokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS