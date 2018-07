Hűtőkonténert is vettek a gyümölcsök tárolására Kerkateskándon

Utak újultak meg a faluban, és az önkormányzatnak gépeket is sikerült beszereznie az elmúlt időszakban.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az előző évekéhez képest idén igen magas, 127 millió forint összegű költségvetést fogadott el a település önkormányzata.

– A mintegy 20 millió forint állami forrás mellett több pályázatból is támogatáshoz jutunk – magyarázta Zsálek Ferenc polgármester. – Tavaly­ról van egy áthúzódó vis maior pályázatunk, amit az előző évi nyári esőzések okozta károk elhárítására adtunk be. Jelentős gondokat okoztak a tavalyi viharok, több helyen tönkretették az átereszeket, amiket ki kell cserélni. Emellett a belterületen árkolást végeztettünk, illetve a hegy alsó részén egy 200 méteres szakaszon helyreállítottuk az utat. Rendbe tettük a hidakat, hídfejeket, és a szükséges árkolások is elkészültek, az út pedig zúzottkő-­burkolatot kapott. Mindezen munkák költsége mintegy 2 millió forint volt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A polgármester hozzátette: sikeresen pályáztak belterületi utak felújítására is. Ennek keretében négy útszakaszt sikerült leaszfaltozni.

– Rossz állapotban volt a burkolat mind a négy helyszínen – folytatta Zsálek Ferenc. – Összesen több mint 500 méter hosszban újultak meg ezek a szakaszok, közel 15 millió forintot költhettünk a felújításra. Az egyik legfontosabb és legnagyobb beruházásunk a kerékpárút fejlesztése lesz. Ez a projekt közös a megyei önkormányzattal, illetve konzorciumi partner benne Lenti, Csömödér és Szécsisziget is. Lenti és Kerkateskánd között épül meg a kerékpárút, a falunkra eső támogatási összeg 92 millió forint.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett munkagépek beszerzésére is lehetősége nyílt az önkormányzatnak.

– Több mint 7 millió forint támogatást nyertünk a célra – folytatta a polgármester. – Vettünk egy traktort és egy sószórót, hogy a téli síkosságmentesítést megfelelően el tudjuk végezni. Korábban már vásároltunk egy rézsűzúzót, valamint egy húzólapot, amivel az utat lehet egyengetni, ha ilyen jellegű munkákra kerül a sor. A Start programban idén 7 főt alkalmazunk, de ennek keretében került a közösségi ház tetejére napelemes rendszer, illetve a korábban vásárolt hűtőkonténert is beüzemeljük, amiben a program keretében termesztett gyümölcsöket tároljuk. A tavalyi jégverés után ugyanis feladtuk a kertészetet és a gyümölcsösre helyezzük a hangsúlyt.