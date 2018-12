Huszonöt éves jubileumot ünnepelt a zalai Matematika Tehetségekért Alapítvány

A Matematika Tehetségekért Alapítvány múlt pénteken ünnepi kuratóriumi üléssel emlékezett 25. születésnapjára a Pannon Egyetem helyi kampuszán.

Az alapítvány a jubileum alkalmából kiadvánnyal is jelentkezett, melyből kiderül: kiemelt feladata a matematikai tehetséggondozás, illetve a tehetséggondozás hálózati kiépítése. A kialakított struktúra országosan is egyedülálló, miután az óvodai korosztálynak szóló motivációs tevékenységtől egészen a „matematika-tudós” képzésig kiépült a rendszer. A tehetségek felfedezésére szolgáló versenyek, nyári tréningek országos kiterjesztéssel működnek.

Az alapítvány égisze alatt működő Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó szakmai vezetője és motorja, dr. Pintér Ferenc az ünnepségen elmondta: a matematika a természettudományok alapja. Fegyelmezett gondolkodásra nevel, sokkal inkább, mint más tudományok. Fontos megmutatni, hogy a matematika szép, és esztétikai élményt is nyújt. – A tehetséggondozás az élet minden területén fontos – fogalmazott beszédében Dénes Sándor polgármester.

– Az ebben a rendszerben dolgozó tanárok a térségben rengeteg fiatallal szerettették meg a matematikát. Meglátták bennük a szikrát, ami képessé tette őket, hogy versenyeken is szerepeljenek. A gyerekek a tanórán kívül is szorgalmasan gyakoroltak, s olyan tudást szívtak magukba, melyet az élet más területein is hasznosítottak, s most büszkék lehetünk rájuk. A városvezető emléklappal köszöntötte az alapítvány kitűnő munkáját.

