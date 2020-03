Huszonöt éves a vasboldogasszonyi csoport

A Vasboldogasszonyi Községi Népdalkör Egyesület a fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte február 22-én.

Ez alkalomból vendégük volt Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-díjas énekművész, valamint Széles András Magyar Kultúra Lovagja díjas és KÓTA Tanári-díjas citeranépzenész és zenepedagógus.

A faluházban megrendezett jubileumi gálaműsorra hivatalos volt a Csatári Pávakör, a gősfai Rozmaring Néptánccsoport és a zalaszentgróti Mézespatkó Népdalkör. Ifj. Kálmán Imre egyesületi elnök köszöntője után csendes tiszteletadással emlékeztek a népdalkör elhunyt tagjaira.

Huszonöt éve a nagykutasi népdalkör adott műsort a község nyugdíjas-találkozóján, akkor határoztak a saját dalkör alapításáról, ami 1994 decemberében meg is történt. Első vezetője Ujj Ferenc, az általános iskola tanítója lett. A kezdetben csak női tagokból álló csoport célul tűzte ki Vasboldogasszony és a környező települések népdalainak, néphagyományainak, népszokásainak megőrzését, továbbadását, a helyi rendezvények színesítését. Kálmán Imréné 1997 óta vezeti a csoportot. Az első tanácsadó Parragi János volt, 2017 óta pedig ifj. Horváth Károly népzenész. Az 1998 óta egyesületként működő dalkör fő támogatója a helyi önkormányzat.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepi köszöntőjében elmondta, egy falu közösségét a közös történetek kötik össze, aminek közvetítésében részt vállal a népdalkör.

Az ünnepi műsorban közreműködött ifj. Horváth Károly népzenész. A csoport – amelyben együtt énekelnek a nagymamák, nagypapák, gyerekek és unokák – repertoárjában elsősorban zalai népdalok szerepelnek, de más tájegységek dalait és katonadalokat is énekelnek. Emellett már bemutattak zalai és helyi népszokásokat is. Részesei a falu rendezvényeinek és a megyei hagyományőrző programoknak. Eljutottak a Kecskeméti Hírös Hét napokra, illetve a Kaposvári Katonadal Fesztiválra. A csoport 2001-től vesz részt a KÓTA országos népdalminősítő versenyeken, a bronz és ezüst fokozat mellett több arany minősítést is nyertek már, öt Arany Páva-díjjal, egy Arany Páva-nagydíjjal rendelkeznek. A jubileumi műsor elején muravidéki, a végén felvidéki népdalokat adtak elő, három citerás hölgytag önálló műsorszámot mutatott be.

Az önkormányzat szívesen támogatja a népdalkört, hiszen nélkülözhetetlen szerepet tölt be a falu közösségi életében. 1997-ben az akkori fiatalok gyűjtötték össze és hozták létre a helytörténeti kiállítást, amit a népdalkör gondoz, ápol.

A településnek hagyományosan jó a kapcsolata a Vas megyei Győrvárral, a vasi község február 8-án második alkalommal adott helyet a Gasztronómiai Fesztiválnak és Böllérversenynek. A vasboldogasszonyiak második alkalommal vettek részt a képviselő-testülettel tagjaival, és más segítőkkel a rendezvényen. Farsang Zsolt, Győrvár alpolgármestere elmondta, hagyományosan jó a két falu kapcsolata, szívesen látogatják egymás rendezvényét.