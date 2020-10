Huszonöt éve gyógyítja Söjtör lakóit Dr. Simán László

Dr. Simán László 1995. szeptember 15-én vette át a söjtöri háziorvosi praxist, a napokban a 25 éves jubileum alkalmából köszöntötte őt Könyves Gábor polgármester és Mónok Tibor alpolgármester.

A doktor elmondta: megtisztelve érzi magát és boldog, hogy a falu vezetése elismeri az egészségügyben dolgozók erőfeszítéseit is. A fotós tevékenysége kapcsán is közismert háziorvos a sportban is aktív: a múlt heti RAW erőemelő országos bajnokság Masters 2 kategóriájában a +120 kg-os súlycsoportban aranyérmet szerzett