Huszonnegyedik alkalommal tartották meg a roma nemzetiségi napot Nagykanizsán

Immár huszonnegyedik alkalommal szervezte meg szombaton a város roma önkormányzata a nemzetiségi napot.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Központi téma az esélyegyenlőség

Az ünnepség keretében, a szokásokhoz híven, ismét kitüntetéseket adtak át azoknak, akik sokat tettek a roma és a nem roma emberek közti esélyegyenlőség megteremtéséért.

A rendezvényen elsőként Lendvai Ferenc, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke szólt, aki hangsúlyozta: mozgalmas évük volt.

– Több, együttműködési megállapodást kötöttünk régi és új partnerszervezeteinkkel, köztük kulturális intézményekkel, a város önkormányzatával, a rendőrséggel és környékbeli településekkel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Harminc hátrányos helyzetű roma fiatalnak segítenek

Mint azt Lendvai Ferenc, a helyi roma önkormányzat elnöke elmondta: idén is folytatódott az oktatási programjuk, az Anostru Egyesülettel karöltve. Ennek keretében jelenleg is mintegy harminc, hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatal tanítása zajlik a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban. – A roma önkormányzat eredményes munkát végez – ennek már Cseresnyés Péter miniszterhelyettes adott hangot. Annak is, hogy az esetleges előítéletek a romák irányába annak köszönhetően is csökkentek, hogy kiemelt figyelmet kap a kormányzat részéről e nemzetiség. Majd Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta: kiváló az együttműködés a város és a roma önkormányzat közt.

Teleki László, korábbi országgyűlési képviselő beszédében pedig arról szólt, az oktatásra mindig nagy hangsúlyt fektettek. A fiatalok mellett a felnőttek képzésére is. – Az elmúlt tíz év során több mint ezer roma és nem roma ember érettségizett a képzésünk jóvoltából – közölte. Az ünnepségen nemzetiségi díjakat adtak át azoknak, akik segítették a roma embereket. Dénes Sándor polgármester, Berényi Csaba vállalkozó, Dr. Molnár József rendőrkapitány, Varga István és Ormándi József sportedzők kaptak idén elismerést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS