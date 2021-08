Húszéves lett a zalaszentgróti termálfürdő

Húsz éve működik a város termálfürdője, amelynek további fejlesztését tervezi az önkormányzat – főként a város szálláskapacitásának bővítésével.

Császár József, Zalaszentgrót korábbi polgármestere lapunk kérdésére felelevenítette, az itt élők már ötven éve is vágytak egy fürdőre, a tanácsi rendszer idején is voltak próbálkozások, végül az álom 2001-ben vált valóra, amikor mintegy 300 millió forintos beruházással megépült a szabadtéri fürdő, két év múlva pedig a fedett rész is.

– Nagy lehetőséget láttunk ebben – folytatta Császár József, aki 2010-ig állt Zalaszentgrót élén –, hiszen hatalmas, csodálatos természeti környezetben fekszik a Szent Gróth Termálfürdő, amelyhez szállodát, üdülőfalut terveztünk, de sok ok miatt az végül nem valósult meg, pedig ez a létesítmény akkor lehet rentábilis, ha lesz a városban jelentősebb szálláskapacitás.

Szerinte Zalaszentgrót idegenforgalmi kosara kiváló, hiszen elérhető a vadászat, a horgászat, vannak jó borok, s az aktív turizmusra is számtalan lehetőség kínálkozik, amit kiegészít a fürdőélmény. Császár József hangsúlyozta: ha van szálláslehetőség, akár egy hetet is el lehet tölteni a városban és térségében, így a település vonzó turisztikai célpont lehetne.

A szálláshelyfejlesztést a későbbi önkormányzatok is kiemelten kezelték, s ma is napirendben van ez a téma: előbb kemping, később pedig akár egy kisebb hotel vagy a régóta tervezett üdülőfalu is megépülhet – fogalmazott Baracskai József polgármester.

– A huszadik évfordulón természetesen elsősorban a szépre emlékezünk – szögezte le a városvezető, aki úgy vélte: az utóbbi években nyugvópontra jutott a fürdő helyzete. Mint mondta, szükségesek további fejlesztések, s ki kell használni az uniós pályázati lehetőségeket, amelyekkel például az energiahatékonyság javítható.

Tavaly a pandémia dacára több mint 45 ezer vendég érkezett a fürdőbe, és ha az időjárás kegyes lesz a nyár további részében, akkor ez a szám idén még több lehet. A létesítmény most az év végéig nyitva lesz, szolgálva a környékbeli úszóegyesületeket is.