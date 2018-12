Húsz esztendeje szolgálja a falut a Szilvágyért Egyesület

Összevont rendezvényt tartott szombaton a göcseji település, hiszen nemcsak a helyi szépkorúakat köszöntötték, de a Szilvágyért Egyesület és az annak keretében működő népdalkör húszéves jubileumát is megünnepelték.

Először Vigh László ország­gyűlési képviselő mondott beszédet, aki a szépkorúakhoz szólva az advent beköszöntéhez kapcsolta mondandójának egy részét. Kitért arra, hogy karácsonykor megváltozik a nappalok és éjszakák hossza, a sötétséget legyőzi a fény, az ember lelkét pedig a szeretet érzése árasztja el. A képviselő azt kérte hallgatóságától, legalább advent idején napi egy jó cselekedettel próbálják még jobbá tenni a világot.

A szépkorúak ünnepe kapcsán az önkormányzat és a Szilvágyért Egyesület külön köszöntötte a falu legidősebb lakóját, a 91 éves Lukács Istvánnét, s a rendezvényen jelen lévő legidősebb férfit, az 1932-ben született Bertók Bélát.

A Szilvágyért Egyesület és a népdalkör húszéves jubileuma kapcsán dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke mondott beszédet. A közösség megtartóerejét emelte ki, de szólt arról is, hogy a falvakban maradásnak olyan feltételein dolgoznak, mint a családtámogatási rendszer vagy az elérhető munkahelyek megléte. Dr. Pál Attila ezt követően Zala Megye Címere emlékplakettet adományozott az egyesületnek. A köszöntéshez a muravidéki testvérfalu, Völgyifalu népdalköre is csatlakozott, a település magyar nemzetiségi közössége képviseletében Szabó Ferenc adott át ajándékot a népdalkörnek. Az önkormányzat pedig a dalkör azon nyolc tagját ajándékozta meg, aki az alapítás óta kivette részét a munkából, s a három időközben elhunyt tagjukról is megemlékeztek.

