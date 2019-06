Húsz család mérkőzött az országos közlekedésbiztonsági vetélkedőn

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghirdette a Közlekedik a család közlekedésbiztonsági vetélkedőt. A megyei, területi versenyek tavasszal lezajlottak, az országos döntő pedig szombaton Vas megyében kezdődött, és Zala megyében fejeződött be.

Húsz család jutott be az országos döntőbe, és a megyeszékhelyen vasárnap délelőtt két helyszínen zajlottak az események. A járműipari tesztpályán, illetve a Spirit Auto Kft. autószalonjánál, ahol tegnap mi is vártuk a versenyzőket, akik körülbelül negyedóránként érkeztek az állomásra, és a rendőrség közlekedési szakemberei előtt kellett végrehajtaniuk a feladatot. A szituáció egy defekt volt, amit követően szakszerűen kereket kellett cserélniük.

– Nehéznek érzem a versenyt, a KRESZ-teszt például jóval nehezebb volt szerintem, mint amilyen tudás egy B-kategóriás jogosítványhoz szükséges, több kérdés és kevesebb idő volt rá, mint egy vizsgán. Ma reggel ügyességi feladatot hajtottunk végre autóval és a családból ketten kerékpárral. Most Hévízre indulunk, ahol elsősegélynyújtásban kell bizonyítanunk, utána pedig Keszthelyen pedig vízi közlekedéssel kapcsolatos feladatot kapunk, mondta Fejes Attila, aki feleségével és fiával Jászberényből érkezett a két napos döntőre.

A kerékcsere után elhangzott az értékelés is, megtudták a hibákat, amiért pontlevonás járt. Ez esetben például a vezető, a családfő elfelejtette a sebességváltót üresbe tenni – az autó egyébként állt, de a zsűriző rendőrök a feladat megkezdése előtt mindenkinek sebességfokozatba kapcsolták –, és a kéziféket is utólag húzták be, miután a kerékcsavarok lazításánál megmozdult az autó.

Utánuk a Venglovecz család következett, akik Tiszaújvárosból érkeztek, s miközben a férj a kerékkulccsal erőlködött, felesége, Kovács Katalin elmondta, hogy a verseny alatt kitűnő szállást és ellátást kaptak, és sokat lehetett tanulni ez alatt a két nap alatt.